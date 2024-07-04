"Это факт": США уличили во вмешательстве в боевые действия на стороне Украины
Перла: Участие RQ-4 в атаке на Крым говорит о вмешательстве США в конфликт
Присутствие беспилотной авиации США в лице реактивного дрона RQ-4 Global Hawk над нейтральными водами Чёрного моря в момент обстрела Севастополя ракетами ATACMS подтверждает факт прямого вмешательства Вашингтона в конфликт России и Украины. Соответствующий вывод в эфире программы "Скрытые смыслы" на телеканале "Царьград" сделал обозреватель Андрей Перла.
Политолог напомнил, что сервис мониторинга воздушных судов в реальном времени Flightradar24 зафиксировал американский БПЛА рядом с Крымом 23 июня, когда ВСУ атаковали мирный город. Затем дрон был вытеснен из Чёрного моря российской авиацией.
"То ли он летает, то ли снова он полетит, то ли не полетит — мы этого сейчас не знаем. Но факт, что именно задействование этого летательного аппарата в обстреле может рассматриваться, по-видимому, как решающий фактор вмешательства Соединённых Штатов непосредственно в боевые действия", — сопоставил факты Перла.
На возросшую активность американских дронов вблизи Крыма недавно указал и министр обороны РФ Андрей Белоусов, призвав Генштаб разработать меры противодействия. Прогнать незваного гостя недавно удалось экипажу российского перехватчика МиГ-31, который создал перед RQ-4 зону турбулентности. Впрочем, в Пентагоне заявили, что не собираются запрещать своей авиации летать в международном воздушном пространстве.
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