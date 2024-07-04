Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 21:13

"Это факт": США уличили во вмешательстве в боевые действия на стороне Украины

Перла: Участие RQ-4 в атаке на Крым говорит о вмешательстве США в конфликт

Присутствие беспилотной авиации США в лице реактивного дрона RQ-4 Global Hawk над нейтральными водами Чёрного моря в момент обстрела Севастополя ракетами ATACMS подтверждает факт прямого вмешательства Вашингтона в конфликт России и Украины. Соответствующий вывод в эфире программы "Скрытые смыслы" на телеканале "Царьград" сделал обозреватель Андрей Перла.

Политолог напомнил, что сервис мониторинга воздушных судов в реальном времени Flightradar24 зафиксировал американский БПЛА рядом с Крымом 23 июня, когда ВСУ атаковали мирный город. Затем дрон был вытеснен из Чёрного моря российской авиацией.

"То ли он летает, то ли снова он полетит, то ли не полетит — мы этого сейчас не знаем. Но факт, что именно задействование этого летательного аппарата в обстреле может рассматриваться, по-видимому, как решающий фактор вмешательства Соединённых Штатов непосредственно в боевые действия", — сопоставил факты Перла.

Названо число пострадавших, которые остаются в больницах Севастополя после атаки ВСУ 23 июня
Названо число пострадавших, которые остаются в больницах Севастополя после атаки ВСУ 23 июня

На возросшую активность американских дронов вблизи Крыма недавно указал и министр обороны РФ Андрей Белоусов, призвав Генштаб разработать меры противодействия. Прогнать незваного гостя недавно удалось экипажу российского перехватчика МиГ-31, который создал перед RQ-4 зону турбулентности. Впрочем, в Пентагоне заявили, что не собираются запрещать своей авиации летать в международном воздушном пространстве.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров