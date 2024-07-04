"Это факт": США уличили во вмешательстве в боевые действия на стороне Украины

Присутствие беспилотной авиации США в лице реактивного дрона RQ-4 Global Hawk над нейтральными водами Чёрного моря в момент обстрела Севастополя ракетами ATACMS подтверждает факт прямого вмешательства Вашингтона в конфликт России и Украины. Соответствующий вывод в эфире программы "Скрытые смыслы" на телеканале "Царьград" сделал обозреватель Андрей Перла.

Политолог напомнил, что сервис мониторинга воздушных судов в реальном времени Flightradar24 зафиксировал американский БПЛА рядом с Крымом 23 июня, когда ВСУ атаковали мирный город. Затем дрон был вытеснен из Чёрного моря российской авиацией.

"То ли он летает, то ли снова он полетит, то ли не полетит — мы этого сейчас не знаем. Но факт, что именно задействование этого летательного аппарата в обстреле может рассматриваться, по-видимому, как решающий фактор вмешательства Соединённых Штатов непосредственно в боевые действия", — сопоставил факты Перла.