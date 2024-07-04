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4 июля, 08:36

Суд арестовал имущество задержанного в Москве француза Винатье*

Суд арестовал в рамках уголовного дела имущество французского журналиста Лорана Винатье*, которого обвиняют в нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Замоскворецкий суд Москвы наложил обеспечительные меры в виде ареста на имущество Винатье", — сказал представитель правоохранительных органов.

В судебной карточке сказано, что 26 июня было арестовано имущество по уголовному делу, возбуждённому по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Однако сам обвиняемый никак там не упоминается.

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Ранее Life.ru писал, что Винатье* был задержан в Москве 6 июня. Оказалось, что он работал в швейцарском гумцентре. На следующий день француза арестовали. Сам журналист позже признался, что действительно собирал российские военные сведения, которыми могут воспользоваться иностранные спецслужбы для поиска слабых мест.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Владимир Озеров
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