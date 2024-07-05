"Должен терпеть": Кушанашвили под капельницей записал новое видеообращение
Кушанашвили заявил, что с воодушевлением думает о скорейшем выздоровлении
Журналист Отар Кушанашвили, который борется с онкологическим заболеванием, вновь вышел на связь из больничной палаты. Лёжа под капельницей, он рассказал, что его день начался с прохода по больничным коридорам. По словам репортёра, он записывает этот ролик, пока его голос не преломился.
Кушанашвили под капельницей записал новое видеообращение. Видео © Telegram / КАКОВО?! | Отар Кушанашвили
"Я дожил до дня, когда не то что об алкоголе думаю с отвращением, я думаю с отвращением о том, сколько дней я потратил на то, чтобы не книги Михаила Зощенко читать, где столько боли, которая теперь мне понятна. Я с таким воодушевлением думаю об этой воде, я с таким воодушевлением думаю, что, возможно, если я выполню все предписания, мне дадут закрыться дома, в катакомбах, где приведу себя в порядок. Но я должен терпеть", — сказал журналист в видеообращении.
Напомним, что 20 июня телеведущего госпитализировали в подмосковном Красногорске. Ему диагностировали острую непроходимость кишечника и решили сделать срочную операцию. Врачи в итоге обнаружили у журналиста опухоль. Позже ведущий вышел на связь из реанимационного отделения и рассказал, что пережил две клинические смерти, однако сохраняет оптимистичный настрой.
Telegram / КАКОВО?! | Отар Кушанашвили