"Должен терпеть": Кушанашвили под капельницей записал новое видеообращение

Журналист Отар Кушанашвили, который борется с онкологическим заболеванием, вновь вышел на связь из больничной палаты. Лёжа под капельницей, он рассказал, что его день начался с прохода по больничным коридорам. По словам репортёра, он записывает этот ролик, пока его голос не преломился.

"Я дожил до дня, когда не то что об алкоголе думаю с отвращением, я думаю с отвращением о том, сколько дней я потратил на то, чтобы не книги Михаила Зощенко читать, где столько боли, которая теперь мне понятна. Я с таким воодушевлением думаю об этой воде, я с таким воодушевлением думаю, что, возможно, если я выполню все предписания, мне дадут закрыться дома, в катакомбах, где приведу себя в порядок. Но я должен терпеть", — сказал журналист в видеообращении.