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5 июля, 10:21

Life.ru публикует фото с места встречи Путина и Орбана, которая вот-вот начнётся

Путин встретится с Орбаном в Представительском кабинете Кремля

Путин встретится с Орбаном в Представительском кабинете Кремля. Фото © Life.ru

Путин встретится с Орбаном в Представительском кабинете Кремля. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Представительском кабинете Кремля. Он находится в Овальном зале Сенатского дворца, там российский лидер проводит деловые встречи с коллегами из других стран. Life.ru публикует фото с места встречи, которая вот-вот начнётся.

Life.ru узнал, в каком кабинете встретятся Путин и Орбан. Фото © Life.ru

Life.ru узнал, в каком кабинете встретятся Путин и Орбан. Фото © Life.ru

Это второй по значению парадный зал резиденции. Его украшением является большой камин, облицованный тонкими пластинками малахита.

Песков в беседе с Life.ru раскрыл, что будут обсуждать Путин и Орбан на встрече в Кремле
Песков в беседе с Life.ru раскрыл, что будут обсуждать Путин и Орбан на встрече в Кремле

Напомним, 5 июля Виктор Орбан прибыл в Москву с миротворческой миссией и планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. А 2 июля Орбан был в Киеве. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил.

Александра Вишнякова
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