Life.ru публикует фото с места встречи Путина и Орбана, которая вот-вот начнётся
Путин встретится с Орбаном в Представительском кабинете Кремля
Путин встретится с Орбаном в Представительском кабинете Кремля. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Представительском кабинете Кремля. Он находится в Овальном зале Сенатского дворца, там российский лидер проводит деловые встречи с коллегами из других стран. Life.ru публикует фото с места встречи, которая вот-вот начнётся.
Life.ru узнал, в каком кабинете встретятся Путин и Орбан. Фото © Life.ru
Это второй по значению парадный зал резиденции. Его украшением является большой камин, облицованный тонкими пластинками малахита.
Напомним, 5 июля Виктор Орбан прибыл в Москву с миротворческой миссией и планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. А 2 июля Орбан был в Киеве. Глава венгерского правительства встретился с Владимиром Зеленским и призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, однако Зеленский его предложение отклонил.