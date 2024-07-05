Орбан: Позиции РФ и Украины далеки друг от друга, для мира нужно сделать многое
Премьер-министр Венгрии Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Обложка © Life.ru
Позиции властей России и Киева очень далеки друг от друга, поэтому для достижения мира нужно приложить много усилий. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Орбан журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
"Позиции очень далеки друг от друга. Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению войны", — сказал венгерский политик.
Как сообщал Life.ru, Виктор Орбан прибыл в Москву с миротворческой миссией. Президент РФ Владимир Путин провёл с ним переговоры, которые длились более 2,5 часа. А 2 июля Орбан был в Киеве. Глава венгерского правительства встретился с Зеленским и призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, но тот предложение отклонил.