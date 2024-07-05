Орбан: Позиции РФ и Украины далеки друг от друга, для мира нужно сделать многое

Позиции властей России и Киева очень далеки друг от друга, поэтому для достижения мира нужно приложить много усилий. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Орбан журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.