Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 14:39

Виктор Орбан покинул Кремль после переговоров с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул Кремль после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Орбан покинул Кремль. Видео © Life.ru

"Нужна война": Медведев двумя словами объяснил "истерию европейских кретинов" из-за визита Орбана в РФ
"Нужна война": Медведев двумя словами объяснил "истерию европейских кретинов" из-за визита Орбана в РФ

Как сообщал Life.ru, венгерский политик прилетел в Москву с мирной миссией, в рамках которой у него была запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным. До этого, 2 июля, он с той же целью посещал Киев, где встречался с Зеленским и предложил ему подумать насчёт переговоров с Москвой. Глава РФ в ходе переговоров с гостем рассказал, что в Киеве всё ещё не готовы отказаться от ведения войны до победного конца, но шансы победить у потерявших рейтинг украинских правителей "близки к нулю".

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • Виктор Орбан
  • Венгрия
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров