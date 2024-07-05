Виктор Орбан покинул Кремль после переговоров с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул Кремль после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Орбан покинул Кремль. Видео © Life.ru
Как сообщал Life.ru, венгерский политик прилетел в Москву с мирной миссией, в рамках которой у него была запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным. До этого, 2 июля, он с той же целью посещал Киев, где встречался с Зеленским и предложил ему подумать насчёт переговоров с Москвой. Глава РФ в ходе переговоров с гостем рассказал, что в Киеве всё ещё не готовы отказаться от ведения войны до победного конца, но шансы победить у потерявших рейтинг украинских правителей "близки к нулю".
Life.ru