Истерика западных политиков в связи с приездом в Россию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана говорит о том, что ЕС и США хотят войны. Такое заявление на фоне реакции западных политиков сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Истерия европейских кретинов, вызванная визитом премьер-министра Орбана в Москву и его встречей с президентом Путиным, ещё раз подчёркивает, что ЕС и его хозяевам из США нужна война, а не мир", — написал он на странице в X.