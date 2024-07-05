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5 июля, 14:27

"Нужна война": Медведев двумя словами объяснил "истерию европейских кретинов" из-за визита Орбана в РФ

Медведев: Истерика Запада из-за Орбана в РФ говорит о желании ЕС и США воевать

Истерика западных политиков в связи с приездом в Россию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана говорит о том, что ЕС и США хотят войны. Такое заявление на фоне реакции западных политиков сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Истерия европейских кретинов, вызванная визитом премьер-министра Орбана в Москву и его встречей с президентом Путиным, ещё раз подчёркивает, что ЕС и его хозяевам из США нужна война, а не мир", — написал он на странице в X.

Визит Орбана в Москву: Что говорят политологи о "челночной дипломатии" премьера Венгрии
Визит Орбана в Москву: Что говорят политологи о "челночной дипломатии" премьера Венгрии

Как сообщал Life.ru, сегодня венгерский политик прибыл в Москву для продолжения "мирной миссии" и уже встретился с Путиным. Переговоры длились более 2,5 часа. В Кремле раскрыли, что встречу Будапешт предложил несколько дней назад. В МИД Украины заявили, что европейский лидер был обязан согласовать свои передвижения с Киевом.

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Life.ru

Александра Мышляева
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