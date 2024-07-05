"Без этого выхода нет": Глава МИД Венгрии оценил реакцию Брюсселя на визит Орбана в Москву

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил на вопрос о возможной реакции Брюсселя на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. По его словам, опыт показал, что отсутствие любого диалога не сдвинет с мёртвой точки решение украинского конфликта. Он отметил, что без открытого общения выхода из ситуации нет.

"Во-первых, мы независимая страна. Так что я не думаю, что мы должны обращать внимание на подобного рода критику. Во-вторых, время доказывает, что отсутствие диалога и даже шанса на коммуникацию не позволит разрешить этот конфликт. Я полагаю — это единственный путь, который ведёт к выходу из сложившейся ситуации. Если мы разговариваем друг с другом, то мы даём шанс открытому общению. Без этого выхода из ситуации просто нет", — сказал дипломат.