"Без этого выхода нет": Глава МИД Венгрии оценил реакцию Брюсселя на визит Орбана в Москву
Глава МИД Венгрии Сийярто: Отсутствие диалога не решит украинский вопрос
Петер Сийярто. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил на вопрос о возможной реакции Брюсселя на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. По его словам, опыт показал, что отсутствие любого диалога не сдвинет с мёртвой точки решение украинского конфликта. Он отметил, что без открытого общения выхода из ситуации нет.
"Во-первых, мы независимая страна. Так что я не думаю, что мы должны обращать внимание на подобного рода критику. Во-вторых, время доказывает, что отсутствие диалога и даже шанса на коммуникацию не позволит разрешить этот конфликт. Я полагаю — это единственный путь, который ведёт к выходу из сложившейся ситуации. Если мы разговариваем друг с другом, то мы даём шанс открытому общению. Без этого выхода из ситуации просто нет", — сказал дипломат.
Как сообщал Life.ru, Орбан прилетел в Москву с мирной миссией, в рамках которой у него была запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным. До этого он успел съездить в Киев, где встретился с Зеленским и предложил ему подумать насчёт переговоров с Москвой. Глава РФ в ходе переговоров с гостем рассказал, что на Украине всё ещё не готовы отказаться от ведения войны до победного конца, но шансы победить у потерявших рейтинг украинских правителей "близки к нулю".