Корабли Северного флота России покидают Венесуэлу
РИА "Новости": Корабли Северного флота России покидают порт Венесуэлы Ла-Гуайра
Фрегат "Адмирал Горшков" и танкер "Академик Пашин". Обложка © ТАСС / ЕРА / RONALD PENA R
Корабли Северного флота России покинули порт Венесуэлы Ла-Гуайра. Об этом сообщил корреспондент РИА "Новости".
"Первым отплывает танкер-снабженец "Академик Пашин", — говорится в сообщении агентства.
Напомним, что танкер "Академик Пашин" вместе с фрегатом "Адмирал Горшков" опустили якоря в венесуэльском порту 2 июля. До этого они провели неделю на Кубе, что вызвало немалое беспокойство в Пентагоне. А сегодня 46 российских моряков поучаствовали в параде в честь 213-й годовщины независимости Венесуэлы, который проходил в Каракасе.