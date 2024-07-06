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6 июля, 16:43

Корабли Северного флота России покидают Венесуэлу

РИА "Новости": Корабли Северного флота России покидают порт Венесуэлы Ла-Гуайра

Фрегат "Адмирал Горшков" и танкер "Академик Пашин". Обложка © ТАСС / ЕРА / RONALD PENA R

Фрегат "Адмирал Горшков" и танкер "Академик Пашин". Обложка © ТАСС / ЕРА / RONALD PENA R

Корабли Северного флота России покинули порт Венесуэлы Ла-Гуайра. Об этом сообщил корреспондент РИА "Новости".

"Первым отплывает танкер-снабженец "Академик Пашин", — говорится в сообщении агентства.

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Напомним, что танкер "Академик Пашин" вместе с фрегатом "Адмирал Горшков" опустили якоря в венесуэльском порту 2 июля. До этого они провели неделю на Кубе, что вызвало немалое беспокойство в Пентагоне. А сегодня 46 российских моряков поучаствовали в параде в честь 213-й годовщины независимости Венесуэлы, который проходил в Каракасе.

Юрий Лысенко
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