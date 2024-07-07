В Волгограде продолжается разбор завалов на месте взрыва на насосной станции

В Волгограде экстренные службы продолжают разбор завалов на месте взрыва газа на насосной станции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. Дополнительной информации по пострадавшим нет.

Тем временем в телеграм-канале компаний "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения" заявили, что специалисты нормализовали режим подачи холодной воды в отдельных высотных кварталах Волгограда после увеличившейся нагрузки на сети в результате ЧП на насосной станции.