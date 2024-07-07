В Волгограде продолжается разбор завалов на месте взрыва на насосной станции
В Волгограде экстренные службы продолжают разбор завалов на месте взрыва газа на насосной станции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. Дополнительной информации по пострадавшим нет.
Тем временем в телеграм-канале компаний "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения" заявили, что специалисты нормализовали режим подачи холодной воды в отдельных высотных кварталах Волгограда после увеличившейся нагрузки на сети в результате ЧП на насосной станции.
"Подача холодного водоснабжения в Красноармейском, Кировском и Советском районах Волгограда продолжает осуществляться в полном объёме и штатном режиме", — говорится в сообщении.
Напомним, что 6 июля в Волгограде прогремел взрыв газа на насосной станции. В этот день там работали восемь человек, два из которых погибли, также есть пострадавшие. По данным SHOT, число жертв взрыва на насосной станции позднее выросло до трёх. При этом под завалами может находиться ещё несколько человек. По предварительным данным, происшествие случилось из-за нарушений при проведении сварочных работ. В 29 квартирах ближайших домов взрывной волной выбило стёкла. Возбуждено уголовное дело.