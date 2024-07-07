"Наказание всей нации": Эрдоган надеется "отомстить" за дисквалификацию Демирала на Евро-2024
Эрдоган: Решение УЕФА о дисквалификации Демирала — наказание всей турецкой нации
"Волчий салют" от Демирала на Евро-2024. Обложка © X / Merih Demiral
Решение УЕФА дисквалифицировать игрока сборной Турции по футболу Мериха Демирала яаляется наказанием всей нации. Такое мнение выразил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
"Подход Запада к нам с точки зрения менталитета не изменился, его настроения всё те же. Наказание, которое они назначили Мериху Демиралу, было согласовано изначально. Фактически это наказание Турции как нации. Лучшей наградой за это была бы победа в матче [с Нидерландами]. К сожалению, этого не произошло", — приводит его слова Anadolu.
Эрдоган напомнил, что впереди чемпионат мира 2026 года и чемпионат Европы 2028 года. Он надеется, что при тщательной подготовке у турецкой сборной появится "шанс отомстить".
Как сообщал Life.ru, 2 июля Демирал в ходе матча с Австрией в 1/8 финала Евро-2024 отпраздновал гол жестом "Серых волков", используемым ультраправыми турецкими националистами. Этот символ запрещён в некоторых странах мира, так как нередко его приравнивают к нацистскому приветствию. Так, Австрия запретила его в 2019 году, а годом позже это сделали во Франции. На фоне скандала УЕФА инициировал расследование в отношении защитника, а МИД Турции вызвал посла Германии Юргена Шульца. В итоге Союз европейских футбольных ассоциаций дисквалифицировал Демирала на два матча.