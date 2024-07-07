"Наказание всей нации": Эрдоган надеется "отомстить" за дисквалификацию Демирала на Евро-2024

Решение УЕФА дисквалифицировать игрока сборной Турции по футболу Мериха Демирала яаляется наказанием всей нации. Такое мнение выразил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

"Подход Запада к нам с точки зрения менталитета не изменился, его настроения всё те же. Наказание, которое они назначили Мериху Демиралу, было согласовано изначально. Фактически это наказание Турции как нации. Лучшей наградой за это была бы победа в матче [с Нидерландами]. К сожалению, этого не произошло", — приводит его слова Anadolu.

Эрдоган напомнил, что впереди чемпионат мира 2026 года и чемпионат Европы 2028 года. Он надеется, что при тщательной подготовке у турецкой сборной появится "шанс отомстить".