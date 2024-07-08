Си Цзиньпин: Прекращение боевых действий на Украине соответствует интересам всех сторон

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетивший Пекин, рассказал председателю КНР Си Цзиньпину о своих визитах в Москву и Киев. Центральное телевидение Китая указывает, что лидер Поднебесной высоко оценил его усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Си Цзиньпин напомнил, что Пекин постоянно продвигает мирное решение кризиса, а также поддерживает любые аналогичные действия. Кроме того, глава государства подчеркнул, что основные позиции направлений КНР и Венгрии в этом вопросе совпадают.

"Китай готов продолжать поддерживать взаимодействие с Венгрией и соответствующими сторонами", — добавил Си Цзиньпин.

По его словам, скорейшее достижение прекращения огня отвечает интересам всех сторон, однако это будет возможно, лишь когда все крупные державы "продемонстрируют положительную, а не отрицательную энергию". Он призвал международное сообщество создать условия и оказать содействие диалогу.