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8 июля, 07:37

Си Цзиньпин: Прекращение боевых действий на Украине соответствует интересам всех сторон

Орбан на встрече с Си Цзиньпинем рассказал о визитах в Киев и Москву

Виктор Орбан и Си Цзиньпин в Пекине. Обложка © X / Orbán Viktor

Виктор Орбан и Си Цзиньпин в Пекине. Обложка © X / Orbán Viktor

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетивший Пекин, рассказал председателю КНР Си Цзиньпину о своих визитах в Москву и Киев. Центральное телевидение Китая указывает, что лидер Поднебесной высоко оценил его усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Си Цзиньпин напомнил, что Пекин постоянно продвигает мирное решение кризиса, а также поддерживает любые аналогичные действия. Кроме того, глава государства подчеркнул, что основные позиции направлений КНР и Венгрии в этом вопросе совпадают.

"Китай готов продолжать поддерживать взаимодействие с Венгрией и соответствующими сторонами", — добавил Си Цзиньпин.

По его словам, скорейшее достижение прекращения огня отвечает интересам всех сторон, однако это будет возможно, лишь когда все крупные державы "продемонстрируют положительную, а не отрицательную энергию". Он призвал международное сообщество создать условия и оказать содействие диалогу.

"Сейчас важным моментом является соблюдение таких принципов, как [недопущение] расплёскивания театра военных действий, эскалации боевых действий, подливания масла в огонь какой-либо из сторон", — добавил Си Цзиньпин.

Политолог подсчитал шансы на успех "мирной миссии" Орбана по Украине
Политолог подсчитал шансы на успех "мирной миссии" Орбана по Украине

Напомним, Виктор Орбан начал "мирную миссию", призванную помочь мирному урегулированию конфликта на Украине. Его первой остановкой стал Киев, потом — Москва. В двух столицах премьер-министр встретился с Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Уже 8 июля Орбан прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпинем. Лидер венгерского правительства назвал КНР ключевой страной для организации мирного процесса.

Матвей Константинов
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