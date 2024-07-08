Си Цзиньпин: Прекращение боевых действий на Украине соответствует интересам всех сторон
Орбан на встрече с Си Цзиньпинем рассказал о визитах в Киев и Москву
Виктор Орбан и Си Цзиньпин в Пекине. Обложка © X / Orbán Viktor
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетивший Пекин, рассказал председателю КНР Си Цзиньпину о своих визитах в Москву и Киев. Центральное телевидение Китая указывает, что лидер Поднебесной высоко оценил его усилия по урегулированию конфликта на Украине.
Си Цзиньпин напомнил, что Пекин постоянно продвигает мирное решение кризиса, а также поддерживает любые аналогичные действия. Кроме того, глава государства подчеркнул, что основные позиции направлений КНР и Венгрии в этом вопросе совпадают.
"Китай готов продолжать поддерживать взаимодействие с Венгрией и соответствующими сторонами", — добавил Си Цзиньпин.
По его словам, скорейшее достижение прекращения огня отвечает интересам всех сторон, однако это будет возможно, лишь когда все крупные державы "продемонстрируют положительную, а не отрицательную энергию". Он призвал международное сообщество создать условия и оказать содействие диалогу.
"Сейчас важным моментом является соблюдение таких принципов, как [недопущение] расплёскивания театра военных действий, эскалации боевых действий, подливания масла в огонь какой-либо из сторон", — добавил Си Цзиньпин.
Напомним, Виктор Орбан начал "мирную миссию", призванную помочь мирному урегулированию конфликта на Украине. Его первой остановкой стал Киев, потом — Москва. В двух столицах премьер-министр встретился с Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Уже 8 июля Орбан прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпинем. Лидер венгерского правительства назвал КНР ключевой страной для организации мирного процесса.