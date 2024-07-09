Песков: Путин часто ездит за рулём электрокара по резиденции в Ново-Огарёве

Президент России Владимир Путин часто водит электрокары на территории своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после того, как Путин прокатил на таком премьер-министра Индии Нарендру Моди. Журналистам стало любопытно, было ли это организовано в особом порядке ввиду важного гостя или же президент регулярно ездит на электроавтомобилях.