Песков: Путин часто ездит за рулём электрокара по резиденции в Ново-Огарёве
Президент России Владимир Путин часто водит электрокары на территории своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после того, как Путин прокатил на таком премьер-министра Индии Нарендру Моди. Журналистам стало любопытно, было ли это организовано в особом порядке ввиду важного гостя или же президент регулярно ездит на электроавтомобилях.
"Да. Часто", — ответил Песков на вопрос корреспондента ТАСС о том, водит ли Путин электрокары и в обычные дни.
Напомним, что вечер 8 июля Владимир Путин и Нарендра Моди провели в ново-огарёвской резиденции российского президента за неформальными переговорами. Именно во время этой части визита индийского премьера президент РФ прокатил его на электромобиле. Почётный гость уже поблагодарил Путина за тёплый приём. Официальный этап переговоров как в узком, так и в расширенном составах пройдёт во вторник, 9 июля, заявлений для прессы сделано не будет.
ТАСС / Михаил Климентьев