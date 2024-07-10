Ударивший ребёнка Тамаев отказался разговаривать и спрятался от Life.ru в башне "Москвы-сити"

Скандальный блогер Асхаб Тамаев не стал комментировать инцидент с пощёчиной 16-летнему подростку. На вопрос корреспондента Life.ru о том, не стыдно ли такому взрослому мужчине за свои действия, он даже глазом не повёл. Вместо ответа поднявший руку на ребёнка молодой человек продолжил говорить по телефону, а затем и вовсе скрылся внутри небоскрёба "Москвы-сити".