Ударивший ребёнка Тамаев отказался разговаривать и спрятался от Life.ru в башне "Москвы-сити"
Блогер Тамаев отказался комментировать скандал с пощёчиной 16-летнему подростку
Скандальный блогер Асхаб Тамаев не стал комментировать инцидент с пощёчиной 16-летнему подростку. На вопрос корреспондента Life.ru о том, не стыдно ли такому взрослому мужчине за свои действия, он даже глазом не повёл. Вместо ответа поднявший руку на ребёнка молодой человек продолжил говорить по телефону, а затем и вовсе скрылся внутри небоскрёба "Москвы-сити".
Блогер Тамаев отказался комментировать скандал с пощёчиной 16-летнему подростку. Видео © Life.ru
Напомним, накануне Тамаев дал пощёчину подростку возле делового центра "Москва-сити". Очевидцы рассказали, что инфлюенсер приехал на своём Lamborghini (на котором за год насобирал 47 штрафов) к башням Neva Towers. Блогера заметили ребятишки и вокруг него быстро стала собираться толпа. Как оказалось, причиной инцидента стала знаменитая фраза "Это моя машина", которую блогер сам произносит во многих роликах. Как признался сам подросток, он такого от взрослого мужчины вообще не ожидал.
Life.ru