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Регион
11 июля, 09:56

В НАТО обвинили Россию и Белоруссию в подрыве обороны альянса

НАТО: Сотрудничество России и Белоруссии негативно влияет на альянс

В НАТО считают, что политическое и военное сотрудничество России и Белоруссии негативно влияет на региональную стабильность и оборону организации. Об этом говорится в декларации по итогам саммита альянса.

"Углубление политической и военной интеграции России с Белоруссией, в том числе развёртывание передового российского военного потенциала и личного состава, имеет негативные последствия для региональной стабильности и обороны НАТО", — говорится в документе.

Кроме того, опасными там считают отношения между Россией, КНДР и Ираном. В декларации указывается, что диалог между странами нарушает евроатлантическую безопасность.

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Кстати, ещё весной этого года белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял об угрозе нападения НАТО Минск и Москву. Однако сегодня в альянсе заявили о желании сохранять каналы связи с Россией. Тем временем, в Вашингтоне с 9 по 11 июля проводится саммит НАТО, главной темой для обсуждения которого остаётся украинский вопрос. Киев уже давно мечтает вступить в военный альянс, но пока Незалежную кормят лишь пустыми обещаниями. Судя по итоговой декларации, в документ был включен пункт о том, что "будущее Украины лежит в НАТО".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александра Мышляева
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