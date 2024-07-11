В НАТО обвинили Россию и Белоруссию в подрыве обороны альянса

В НАТО считают, что политическое и военное сотрудничество России и Белоруссии негативно влияет на региональную стабильность и оборону организации. Об этом говорится в декларации по итогам саммита альянса.

"Углубление политической и военной интеграции России с Белоруссией, в том числе развёртывание передового российского военного потенциала и личного состава, имеет негативные последствия для региональной стабильности и обороны НАТО", — говорится в документе.