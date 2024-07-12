Песков заявил, что Путин не передавал Трампу никаких посланий

Президент РФ Владимир Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана никаких посланий для экс-для президента Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Господин Орбан не информировал Путина об этих своих планах [встречи с Трампом] и никаких ни писем, ни посланий — ни письменных, ни устных — не передавалось", — сказал представитель Кремля.