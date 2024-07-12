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12 июля, 10:26

Песков заявил, что Путин не передавал Трампу никаких посланий

Владимир Путин и Дональд Трамп, 2017 год. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп, 2017 год. Обложка © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана никаких посланий для экс-для президента Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Господин Орбан не информировал Путина об этих своих планах [встречи с Трампом] и никаких ни писем, ни посланий — ни письменных, ни устных — не передавалось", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, 2 июля Виктор Орбан посетил Киев, после чего прилетел в Москву. В столице России премьер-министр провёл встречу с Владимиром Путиным. Следующей остановкой "миротворческой миссии" политика стал Пекин, где он провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. А утром 12 июля стало известно о встрече Орбана и Дональда Трампа. Бывший президент США призвал прекратить конфликт на Украине, отметив, что он не должен был начинаться.

Александр Юнашев
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