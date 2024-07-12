"Главная мотивация — выборы": В Госдуме усомнились в планах Трампа решить конфликт на Украине

Бывший американский лидер Дональд Трамп при победе на выборах может принять меры для урегулирования конфликта на Украине, однако к его заявлениям по этой теме надо относиться взвешенно. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Алексей Чепа.

"Мы можем только гадать, какие шаги предпринял бы тот или иной политический деятель в США, но подчас то, о чём говорят в ходе предвыборной гонки, затем не исполняется. Но Трамп мог бы сделать многое, чтобы остановить конфликт", — отметил он в беседе с "Лентой.ру".