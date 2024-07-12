"Главная мотивация — выборы": В Госдуме усомнились в планах Трампа решить конфликт на Украине
Депутат Чепа усомнился в искренности Трампа по украинскому конфликту
Бывший американский лидер Дональд Трамп при победе на выборах может принять меры для урегулирования конфликта на Украине, однако к его заявлениям по этой теме надо относиться взвешенно. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Алексей Чепа.
"Мы можем только гадать, какие шаги предпринял бы тот или иной политический деятель в США, но подчас то, о чём говорят в ходе предвыборной гонки, затем не исполняется. Но Трамп мог бы сделать многое, чтобы остановить конфликт", — отметил он в беседе с "Лентой.ру".
По словам парламентария, Трамп мог бы перестать оказывать финансовую помощь Киеву и поставлять Незалежной вооружения. При этом важно понимать, что сейчас ради победы на выборах он скажет всё что угодно, чтобы очернить действующего президента США Джо Байдена. Следовательно, говорить об искренности намерений Трампа пока сложно.
Как сообщал Life.ru, Трамп неоднократно делал заявления о конфликте на Украине. Он уверен, что в случае победы на выборах президента США сможет за сутки урегулировать ситуацию. Отдельно Трамп остановился на этой теме в ходе дебатов с нынешним главой Белого дома Джо Байденом. Он выразил уверенность в том, что ему удастся разобраться с конфликтом на Украине ещё до того, как он вновь займёт президентское кресло. Российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что Москва серьёзно воспринимает заявления Трампа и верит в их искренность.
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