Рябков: РФ неизвестно о мирном плане Трампа по Украине, но сигналы фиксируются
Москве неизвестно о мирном плане по Украине, который принадлежит бывшему американскому лидеру Дональду Трампу. С таким заявлением в пятницу, 12 июля, выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Не известно [о мирном плане Трампа по Украине]. Думаю, что будет справедливо сказать, что сигналы, которые поступают в публичном пространстве со стороны бывшего президента США, нами тщательно фиксируются", — отметил он в эфире Первого канала.
Напомним, Трамп неоднократно делал заявления о конфликте на Украине. Он уверен, что в случае победы на выборах президента США сможет за сутки урегулировать ситуацию. Отдельно Трамп остановился на этой теме в ходе дебатов с нынешним главой Белого дома Джо Байденом. Он выразил уверенность в том, что ему удастся разобраться с конфликтом на Украине ещё до того, как он вновь займёт президентское кресло. Российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что Москва серьёзно воспринимает заявления Трампа и верит в их искренность.
Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO