Рябков: РФ неизвестно о мирном плане Трампа по Украине, но сигналы фиксируются

Москве неизвестно о мирном плане по Украине, который принадлежит бывшему американскому лидеру Дональду Трампу. С таким заявлением в пятницу, 12 июля, выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Не известно [о мирном плане Трампа по Украине]. Думаю, что будет справедливо сказать, что сигналы, которые поступают в публичном пространстве со стороны бывшего президента США, нами тщательно фиксируются", — отметил он в эфире Первого канала.