Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 12:50

Рябков: РФ неизвестно о мирном плане Трампа по Украине, но сигналы фиксируются

Москве неизвестно о мирном плане по Украине, который принадлежит бывшему американскому лидеру Дональду Трампу. С таким заявлением в пятницу, 12 июля, выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Не известно [о мирном плане Трампа по Украине]. Думаю, что будет справедливо сказать, что сигналы, которые поступают в публичном пространстве со стороны бывшего президента США, нами тщательно фиксируются", — отметил он в эфире Первого канала.

Напомним, Трамп неоднократно делал заявления о конфликте на Украине. Он уверен, что в случае победы на выборах президента США сможет за сутки урегулировать ситуацию. Отдельно Трамп остановился на этой теме в ходе дебатов с нынешним главой Белого дома Джо Байденом. Он выразил уверенность в том, что ему удастся разобраться с конфликтом на Украине ещё до того, как он вновь займёт президентское кресло. Российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что Москва серьёзно воспринимает заявления Трампа и верит в их искренность.

"Главная мотивация — выборы": В Госдуме усомнились в планах Трампа решить конфликт на Украине
"Главная мотивация — выборы": В Госдуме усомнились в планах Трампа решить конфликт на Украине
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Никита Осипов
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • США
  • Сергей Рябков
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров