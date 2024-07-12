Рябков: США уже могли снять ограничения на использование ВСУ американского оружия

Вашингтон уже мог снять все ограничения на использование ВСУ американского оружия для ударов вглубь территории РФ. С таким заявлением в пятницу, 12 июля, выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"На определённых, весьма серьёзных уровнях в Вашингтоне каждый день анализируются пределы допустимого с точки зрения применения американского оружия, поставляемого Украине. Возможно, это так и есть, возможно, все ограничения уже сняты", — отметил он в эфире Первого канала.