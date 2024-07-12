Рябков: США уже могли снять ограничения на использование ВСУ американского оружия
Вашингтон уже мог снять все ограничения на использование ВСУ американского оружия для ударов вглубь территории РФ. С таким заявлением в пятницу, 12 июля, выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"На определённых, весьма серьёзных уровнях в Вашингтоне каждый день анализируются пределы допустимого с точки зрения применения американского оружия, поставляемого Украине. Возможно, это так и есть, возможно, все ограничения уже сняты", — отметил он в эфире Первого канала.
По словам Рябкова, одержимость США идеей нанести поражение РФ затеняет их чувство самосохранения. Дипломат подчеркнул, что в Штатах уже нет людей, которые могут осознать риски такой опасной политики в отношении Москвы.
Напомним, 10 июля стало известно, что США захотели разместить в Германии дальнобойные ракеты, а также гиперзвуковое оружие. В МИД РФ предупредили, что Россия на такую угрозу даст "спокойный ответ военного характера". А в ФРГ напомнили, что страна не имеет права располагать у себя оружие такого типа. При этом в НАТО одобрили планы США.
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