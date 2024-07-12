Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 20:18

Росавиация: Разбившийся в Подмосковье SSJ 100 летел согласно плану

Разбившийся в Московской области самолёт SSJ 100 летел в соответствии с планом полёта. С таким заявлением в эфире телеканала "Россия-24" выступил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Дмитрий Ядров.

"Воздушное судно осуществляло полёт в соответствии с принятым планом полёта, в соответствии с поступившей заявкой, одобренной оперативными органами Единой системы организации воздушного движения", — рассказал представитель агентства.

"Взрыв как огненный гриб!": Очевидцы рассказали о первых минутах крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье
"Взрыв как огненный гриб!": Очевидцы рассказали о первых минутах крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Напомним, что рухнувший 12 июля в районе подмосковной деревни Апраксино Sukhoi Superjet 100 вылетел с авиазавода в Луховицах. Предварительно, на борту было три члена экипажа, которые погибли. Сначала предполагалось, что причиной аварии мог стать отказ двигателя. Позже сообщили ещё об одной версии случившегося — воздушное судно могло упасть из-за попадания в двигатели птиц. Life.ru опубликовал момент крушения самолёта.

Обложка ©

Wikipedia

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Росавиация
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров