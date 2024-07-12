Росавиация: Разбившийся в Подмосковье SSJ 100 летел согласно плану
Разбившийся в Московской области самолёт SSJ 100 летел в соответствии с планом полёта. С таким заявлением в эфире телеканала "Россия-24" выступил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Дмитрий Ядров.
"Воздушное судно осуществляло полёт в соответствии с принятым планом полёта, в соответствии с поступившей заявкой, одобренной оперативными органами Единой системы организации воздушного движения", — рассказал представитель агентства.
Напомним, что рухнувший 12 июля в районе подмосковной деревни Апраксино Sukhoi Superjet 100 вылетел с авиазавода в Луховицах. Предварительно, на борту было три члена экипажа, которые погибли. Сначала предполагалось, что причиной аварии мог стать отказ двигателя. Позже сообщили ещё об одной версии случившегося — воздушное судно могло упасть из-за попадания в двигатели птиц. Life.ru опубликовал момент крушения самолёта.