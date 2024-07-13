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13 июля, 09:36

Центральный аппарат СК займётся расследованием дела о крушении самолёта под Москвой

ТАСС: Дело о крушении SSJ 100 в Подмосковье передано в Центральный аппарат СК РФ

Центральный аппарат Следственного комитета России будет проводить расследование по делу о крушении самолёта SSJ 100 в Московской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь правоохранительные органы.

Момент крушения Sukhoi Superjet 100 в подмосковной Коломне. Видео © SHOT

"Уголовное дело, возбуждённое после крушения самолета в Московской области, для дальнейшего расследования передано в центральный аппарат СК", — сказал собеседник агентства.

Следователи и криминалисты из центрального аппарата СК РФ уже работают на месте ЧП.

Обожжённые деревья и голая земля: Место крушения Sukhoi Superjet 100 сняли с высоты птичьего полёта
Обожжённые деревья и голая земля: Место крушения Sukhoi Superjet 100 сняли с высоты птичьего полёта

Напомним, накануне днём Sukhoi Superjet 100 "Газпромавиа" потерпел крушение в Подмосковье. Он летел с авиазавода в Луховицах в аэропорт Внуково и упал в Коломенском районе — в 20 километрах от места взлёта. На борту самолёта находился экипаж из трёх человек, все они погибли. По одной из версий, трагедия произошла из-за неисправности двигателя. Однако достоверную причину случившегося удастся понять только после расшифровки найденных чёрных ящиков. Как сообщают очевидцы, видевшие момент падения самолёта, взрыв был похож на "огненный гриб".

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Николай Рюмин
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