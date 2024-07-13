Центральный аппарат СК займётся расследованием дела о крушении самолёта под Москвой

Центральный аппарат Следственного комитета России будет проводить расследование по делу о крушении самолёта SSJ 100 в Московской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь правоохранительные органы.

Момент крушения Sukhoi Superjet 100 в подмосковной Коломне. Видео © SHOT

"Уголовное дело, возбуждённое после крушения самолета в Московской области, для дальнейшего расследования передано в центральный аппарат СК", — сказал собеседник агентства.