Центральный аппарат СК займётся расследованием дела о крушении самолёта под Москвой
ТАСС: Дело о крушении SSJ 100 в Подмосковье передано в Центральный аппарат СК РФ
Центральный аппарат Следственного комитета России будет проводить расследование по делу о крушении самолёта SSJ 100 в Московской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь правоохранительные органы.
Момент крушения Sukhoi Superjet 100 в подмосковной Коломне. Видео © SHOT
"Уголовное дело, возбуждённое после крушения самолета в Московской области, для дальнейшего расследования передано в центральный аппарат СК", — сказал собеседник агентства.
Следователи и криминалисты из центрального аппарата СК РФ уже работают на месте ЧП.
Напомним, накануне днём Sukhoi Superjet 100 "Газпромавиа" потерпел крушение в Подмосковье. Он летел с авиазавода в Луховицах в аэропорт Внуково и упал в Коломенском районе — в 20 километрах от места взлёта. На борту самолёта находился экипаж из трёх человек, все они погибли. По одной из версий, трагедия произошла из-за неисправности двигателя. Однако достоверную причину случившегося удастся понять только после расшифровки найденных чёрных ящиков. Как сообщают очевидцы, видевшие момент падения самолёта, взрыв был похож на "огненный гриб".
ТАСС / Александр Рюмин