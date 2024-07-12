Обожжённые деревья и голая земля: Место крушения Sukhoi Superjet 100 сняли с высоты птичьего полёта
Место падения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье сняли с вертолёта
Место падения суперджета Sukhoi Superjet 100 в Московской области показали с высоты птичьего полёта. Кадры, снятые с вертолёта, публикует телеканал "Звезда".
Место падения Sukhoi Superjet 100 в МО. Видео © Telegram/Zvezdanews
Напомним, Sukhoi Superjet 100 вылетел с авиазавода в Луховицах и упал в районе деревни Апраксино — в 20 километрах от места взлёта. Трои члена экипажа погибли. По одной из версий, причиной ЧП мог стать отказ двигателя. Также не исключено, что самолёт мог упасть из-за попадания птиц в двигатели. Уже удалось найти чёрные ящики. Как рассказывали очевидцы, взрыв после крушения был похож на "огненный гриб".
Telegram/Zvezdanews