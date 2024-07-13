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13 июля, 12:53

С газовой цистерны сорвало клапан посреди трассы Тюмень-Курган

Газовая цистерна может взлететь на воздух посреди трассы Тюмень-Курган, сообщает Mash. Сжиженный газ струится из бака из-за сорванного клапана. В настоящий момент на место едут спецслужбы. Водители не рискуют объезжать грузовик, который может взорваться в любой момент, поэтому движение по дороге приостановлено.

С газовой цистерны сорвало клапан посреди трассы Тюмень-Курган. Видео © Telegram / Mash

Взрыв прогремел на крыше многоэтажки в Москве, уже известно об одном пострадавшем
Взрыв прогремел на крыше многоэтажки в Москве, уже известно об одном пострадавшем

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за взрыв газа на насосной станции в Волгограде погибли три человека. По данным SHOT, ЧП случилось из-за нарушений в ходе сварочных работ. В 29 квартирах ближайших домов взрывной волной выбило окна. В результате происшествия было заведено уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / Mash

Александра Мышляева
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