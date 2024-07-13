С газовой цистерны сорвало клапан посреди трассы Тюмень-Курган
Газовая цистерна может взлететь на воздух посреди трассы Тюмень-Курган, сообщает Mash. Сжиженный газ струится из бака из-за сорванного клапана. В настоящий момент на место едут спецслужбы. Водители не рискуют объезжать грузовик, который может взорваться в любой момент, поэтому движение по дороге приостановлено.
С газовой цистерны сорвало клапан посреди трассы Тюмень-Курган. Видео © Telegram / Mash
Ранее Life.ru рассказывал, что из-за взрыв газа на насосной станции в Волгограде погибли три человека. По данным SHOT, ЧП случилось из-за нарушений в ходе сварочных работ. В 29 квартирах ближайших домов взрывной волной выбило окна. В результате происшествия было заведено уголовное дело.
Telegram / Mash