С газовой цистерны сорвало клапан посреди трассы Тюмень-Курган

Газовая цистерна может взлететь на воздух посреди трассы Тюмень-Курган, сообщает Mash. Сжиженный газ струится из бака из-за сорванного клапана. В настоящий момент на место едут спецслужбы. Водители не рискуют объезжать грузовик, который может взорваться в любой момент, поэтому движение по дороге приостановлено.