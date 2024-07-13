В ФКСР потребовали извинений от зоозащитницы после ЧП с падением коня на съёмках
Зоозащитница, которая обнародовала кадры со съёмок фильма "Мой любимый чемпион", где коню связали ноги, должна публично извиниться. Об этом заявил советник президента Федерации конного спорта России (ФКСР) Максим Кретов. По его словам, девушка не впервые критикует организацию.
В Федерации конного спорта потребовали извинений за хейт из-за фильма с конём. Видео © SHOT
В беседе с SHOT он рассказал, что зоозащитницу Эвелину Василюк знает давно. Кретов утверждает, что активистка уже поднимала волну хейта против объединения на беспочвенной основе. По мнению советника, связать ноги лошади — это нормально, ведь, как он говорит, Блеск (так зовут животное) — каскадёрский конь.
Также Кретов выразил мнение, что Василюк должна публично извиниться. Кроме того, Кретов отметил, что некто предлагал федерации замять конфликт с помощью денег.
Напомним, что зоозащитники подняли тревогу из-за жестокого обращения с животными на съёмках фильма "Мой любимый чемпион". Василюк рассказала, что коню связали ноги и тянули их во время прыжка, чтобы лошадь кинематографично упала на шею. Жестокое обращение попало на видео. Режиссёр фильма Александр Данилов при этом заявил, что конь был каскадёрским. В Госдуме после инцидента призвали запретить опасные для животных трюки в развлекательных целях, а общественники обратились в прокуратуру и СК с просьбой защитить коня.
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