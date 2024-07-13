В ФКСР потребовали извинений от зоозащитницы после ЧП с падением коня на съёмках

Зоозащитница, которая обнародовала кадры со съёмок фильма "Мой любимый чемпион", где коню связали ноги, должна публично извиниться. Об этом заявил советник президента Федерации конного спорта России (ФКСР) Максим Кретов. По его словам, девушка не впервые критикует организацию.

В беседе с SHOT он рассказал, что зоозащитницу Эвелину Василюк знает давно. Кретов утверждает, что активистка уже поднимала волну хейта против объединения на беспочвенной основе. По мнению советника, связать ноги лошади — это нормально, ведь, как он говорит, Блеск (так зовут животное) — каскадёрский конь.