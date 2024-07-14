Байден поговорил с Трампом после стрельбы на митинге
Белый дом: Байден по телефону поговорил с Трампом
Действующий хозяин Белого дома Джо Байден вечером в субботу, 13 июля, провёл телефонный разговор со своим предшественником Дональдом Трампом, который получил ранение во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщил представитель администрации нынешнего американского лидера.
"Этим вечером президент поговорил с бывшим президентом Трампом", — заявил сотрудник Белого дома.
Стоит отметить, что никаких подробностей разговора не разглашается. Помимо того, Байден также пообщался с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и мэром города Батлера Бобом Дэндойем, где был ранен Трамп.
Напомним, что во время выступления Трампа перед своими сторонниками в Пенсильвании раздалась стрельба, а сам политический деятель получил ранение в ухо. Впоследствии Байден в рамках своего специального обращения по этому поводу осудил случившееся и призвал американцев к единению. На данный момент известно, что предполагаемого преступника ликвидировали спецслужбы. Позже сам республиканец вышел на связь после данного происшествия и сообщил, что у него было сильное кровотечение.
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