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14 июля, 03:56

Байден поговорил с Трампом после стрельбы на митинге

Белый дом: Байден по телефону поговорил с Трампом

Действующий хозяин Белого дома Джо Байден вечером в субботу, 13 июля, провёл телефонный разговор со своим предшественником Дональдом Трампом, который получил ранение во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщил представитель администрации нынешнего американского лидера.

"Этим вечером президент поговорил с бывшим президентом Трампом", — заявил сотрудник Белого дома.

Стоит отметить, что никаких подробностей разговора не разглашается. Помимо того, Байден также пообщался с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и мэром города Батлера Бобом Дэндойем, где был ранен Трамп.

Раскрыты подробности о преступнике, устроившем стрельбу на митинге Трампа
Раскрыты подробности о преступнике, устроившем стрельбу на митинге Трампа

Напомним, что во время выступления Трампа перед своими сторонниками в Пенсильвании раздалась стрельба, а сам политический деятель получил ранение в ухо. Впоследствии Байден в рамках своего специального обращения по этому поводу осудил случившееся и призвал американцев к единению. На данный момент известно, что предполагаемого преступника ликвидировали спецслужбы. Позже сам республиканец вышел на связь после данного происшествия и сообщил, что у него было сильное кровотечение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Алексей Соловьёв
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