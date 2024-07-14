Байден поговорил с Трампом после стрельбы на митинге

Действующий хозяин Белого дома Джо Байден вечером в субботу, 13 июля, провёл телефонный разговор со своим предшественником Дональдом Трампом, который получил ранение во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщил представитель администрации нынешнего американского лидера.