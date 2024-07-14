В США заявили, что у стрелявшего в Трампа не было связей за рубежом

Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, по мнению американских властей, не поддерживал связей с иностранными государствами, что подтверждено правительственными источниками. Об этом заявил канал NBC.

Нынешний президент США Джо Байден, заявил, что у него нет достаточных фактов для подтверждения версии о покушении на Трампа. Спецслужбы нейтрализовали нападавшего, однако детали об этом инциденте пока остаются неясными.