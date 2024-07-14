В США заявили, что у стрелявшего в Трампа не было связей за рубежом
NBC: Стрелявший в Трампа преступник не имел связей за рубежом
Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, по мнению американских властей, не поддерживал связей с иностранными государствами, что подтверждено правительственными источниками. Об этом заявил канал NBC.
Нынешний президент США Джо Байден, заявил, что у него нет достаточных фактов для подтверждения версии о покушении на Трампа. Спецслужбы нейтрализовали нападавшего, однако детали об этом инциденте пока остаются неясными.
Напомним, на предвыборном митинге в Пенсильвании произошла попытка покушения на Дональда Трампа. Преступник ранил политика в ухо. Видео с места происшествия показывает, как Трамп был эвакуирован с площадки после инцидента, но несмотря на ранение, он продолжил выступление, демонстрируя решимость и не поддаваясь панике. Пытавшийся убить Трампа преступиник находился с винтовкой на крыше одного из близлежащих к мероприятию зданий в сотнях метров от политика. Стрелявшего успешно ликвидировали спецслужбы.
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