Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 04:37
6799

В США заявили, что у стрелявшего в Трампа не было связей за рубежом

NBC: Стрелявший в Трампа преступник не имел связей за рубежом

Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, по мнению американских властей, не поддерживал связей с иностранными государствами, что подтверждено правительственными источниками. Об этом заявил канал NBC.

Нынешний президент США Джо Байден, заявил, что у него нет достаточных фактов для подтверждения версии о покушении на Трампа. Спецслужбы нейтрализовали нападавшего, однако детали об этом инциденте пока остаются неясными.

Байден поговорил с Трампом после стрельбы на митинге
Байден поговорил с Трампом после стрельбы на митинге

Напомним, на предвыборном митинге в Пенсильвании произошла попытка покушения на Дональда Трампа. Преступник ранил политика в ухо. Видео с места происшествия показывает, как Трамп был эвакуирован с площадки после инцидента, но несмотря на ранение, он продолжил выступление, демонстрируя решимость и не поддаваясь панике. Пытавшийся убить Трампа преступиник находился с винтовкой на крыше одного из близлежащих к мероприятию зданий в сотнях метров от политика. Стрелявшего успешно ликвидировали спецслужбы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Покушение на Трампа
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров