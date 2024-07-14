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14 июля, 07:47

Министр обороны Хренин: Белоруссия начала отвод войск на южных рубежах

Белоруссия начинает отводить войска от украинской границы из-за снизившегося напряжения. С таким заявлением выступил министр обороны республики Виктор Хренин после совещания у президента страны Александра Лукашенко.

"По итогам совещания президент поручил группировку войск усиления южного операционного направления, основу которого составляют силы специальных операций, вывести из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации. Мы немедленно приступаем к выполнению этой задачи", — передаёт слова Хренина агентство БелТА.

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При этом не все войска уйдут от границы, там останутся "незначительные дежурные силы и средства для мониторинга обстановки в районах", заключил министр.

Напомним, ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил об увеличении численности группировки ВСУ на одном из участков границы. Там зафиксировали нахождение в том числе американских боевых машин пехоты Bradley и РСЗО HIMARS. Минск увеличил количество военных в том районе. Представитель Госпогранслужбы Незалежной Андрей Демченко признал, что Киев укрепляет границу.

ВСУ отошли от белорусской границы
ВСУ отошли от белорусской границы
Обложка ©

ТАСС / Бедняков Павел

Николай Рюмин
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