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14 июля, 12:49

Блиновская отдала ФНС более 40 миллионов, но до погашения долга она ещё очень далека

SHOT: Блиновская перечислила в ФНС 44 млн, осталось погасить 1,297 млрд рублей

Блогерша Елена Блиновская перечислила Федеральной налоговой службе (ФНС) около 44 миллионов рублей. Теперь общая задолженность "королевы марафонов" составляет один миллиард 296 миллионов и около 802 тысяч, сообщает SHOT.

Как уточняет телеграм-канал, ещё меньше месяца назад, 17 июня, Блиновская должна была налоговой 1,411 миллиарда рублей. С того момента она заплатила около 70 миллионов, вырученных за продажу квартиры отца, сократив долг до 1,341 миллиарда. После этого Блиновская и перечислила в ФНС ещё более 40 миллионов.

Алексея Блиновского могут признать банкротом из-за долга 7,6 млн
Алексея Блиновского могут признать банкротом из-за долга 7,6 млн

Напомним, проблемы с законом у Блиновской начались весной 2023 года. Тогда ФНС нашла у неё почти миллиард рублей неуплаченных налогов. Спустя год "королева марафонов" погасила свыше 140 миллионов рублей, но из-за пеней долг рос. Блиновская пыталась признать себя банкротом, но суд ей отказал.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya

Никита Осипов
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