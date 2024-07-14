Блиновская отдала ФНС более 40 миллионов, но до погашения долга она ещё очень далека

Блогерша Елена Блиновская перечислила Федеральной налоговой службе (ФНС) около 44 миллионов рублей. Теперь общая задолженность "королевы марафонов" составляет один миллиард 296 миллионов и около 802 тысяч, сообщает SHOT.

Как уточняет телеграм-канал, ещё меньше месяца назад, 17 июня, Блиновская должна была налоговой 1,411 миллиарда рублей. С того момента она заплатила около 70 миллионов, вырученных за продажу квартиры отца, сократив долг до 1,341 миллиарда. После этого Блиновская и перечислила в ФНС ещё более 40 миллионов.