Осталось три дня: Семи миллионам украинцев грозит штраф за старые данные в военкоматах

Порядка семи миллионов военнообязанных украинцев пока не обновили военно-учётные данные. Об этом в воскресенье, 14 июля, заявил депутат Верховной рады Олег Синютка, говоря о гражданах, которым с 17 июля грозит штраф за старые сведения в территориальных центрах комплектования (ТЦК), то есть военкоматах Незалежной.

"Это, наверное, где-то шесть-семь миллионов украинцев, которые будут иметь необновлённые данные. Понятно, что за следующие два дня они не могут это сделать", — отметил он в эфире телеканала "Киев 24".

Ранее глава департамента кадровой политики Министерства обороны Украины Марк Андрусяк заявил, что с 17 июля станут штрафовать тех, кто не успел обновить свои военно-учётные данные. Таким военнообязанным гражданам придётся заплатить от 15 тысяч гривен (более 32 тысяч рублей). При этом, по его словам, около трёх миллионов украинцев уже обновили свои данные. Утверждается, что при обновлении данных прохождение военно-врачебной комиссии не требуется, оно необходимо только после получения повестки. Обжаловать решение ТЦК по штрафу можно будет через суд.