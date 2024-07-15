Экс-премьера Пакистана Хана арестовали по новому обвинению

Пакистанский суд принял решение о помещении под арест бывшего главы правительства страны Имрана Хана и его супруги Бушры Биби до 22 июля. В Национальном бюро подотчётности (антикоррупционная служба Пакистана. — Прим. Life.ru) им предъявили новое обвинение, которое связано с возможным "злоупотреблением властью для приобретения подарков в государственной сокровищнице Тошахан", пишет телеканал Geo.

"Суд по ответственности поручил Национальному бюро подотчётности допросить двух подозреваемых в тюрьме Адиала, а также предписал супругам предстать перед судом 22 июля", — указано в материале.