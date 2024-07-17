Стала известна ещё одна деталь в деле о крушении Superjet 100 в Подмосковье
ТАСС: Разбившийся в Подмосковье Superjet 100 не совершал облёт после ТО
Пассажирский самолёт Superjet 100, который рухнул в Подмосковье, предварительно, не производил обязательный облёт после того, как прошёл заводское техобслуживание, пишет ТАСС со ссылкой на источники в авиационной среде.
"По предварительным данным, самолёт не совершил облёт, который должен по регламенту выполняться после глубокого технического обслуживания на заводе", — уточняет источник.
Данные о полётах этого борта отсутствуют в реестре воздушных судов, равно как и в прочих открытых источниках. Известно, что этот Superjet 100 в предпоследний раз летал 3 мая 2024 года. Обычно при контрольных облётах экипаж лётчиков-испытателей фиксирует все технические проблемы, которые нужно устранить. Существует ряд причин, по которым нужно проводить облёт после техобслуживания, но иногда эту процедуру совмещают с перегонкой самолёта в иной аэродром.
Напомним, что 12 июля в районе подмосковной деревни Апраксино потерпел крушение Sukhoi Superjet 100. На борту находилось три члена экипажа, все они погибли. Ранее сообщалось, что причиной трагедии могла стать некачественная сборка или попадание птиц в двигатели воздушного судна. 15 июля началась расшифровка чёрных ящиков.
ТАСС / Рюмин Александр