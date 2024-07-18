Датская журналистка обвинила власти Украины в "беспорядочности" мобилизации

Мобилизация на Украине происходит "беспорядочно". Одной из причин неразберихи является разлад между органами власти, из-за чего страдает простое население. Дальнейшее ужесточение законодательства лишь усугубит ситуацию. Данное мнение высказала корреспондент Датского радио (DR) Брита Квист Хансен.

"Отныне бездействие будет караться строже. Например, уклониста может вызвать полиция — и в итоге его могут отправить в тюрьму", — объяснила журналистка.

Хансен отметила, что многие мужчины на Украине постоянно находятся дома и боятся выйти на улицу, чтобы не попасть на облаву военкомов. В последнее время ситуация достигла критической точки: потенциальных призывников вылавливают посреди оживлённых улиц и торговых центров, на выходе из супермаркетов и заведений. А результаты введения электронного военного учёта не оправдались — информацию о себе обновило лишь 36% населения призывного возраста.

Напомним, что мобилизация длится на Украине с 25 февраля 2022 года по сей день. Мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну. 18 мая 2024 года Владимир Зеленский подписал закон по ужесточению мобилизации, согласно которому государство имеет право изымать автомобили уклонистов и отказывать в обновлении документов — внутреннего и заграничного паспорта. Кроме того, оказаться на передовой могут люди с психическими расстройствами, диагностированной онкологией и ВИЧ. Также военкомы признают годными к службе людей с умственной отсталостью и судимостью.