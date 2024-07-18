Суд закончил следствие по делу о шпионаже журналиста Гершковича, прения начнутся 19 июля
Свердловский областной суд закончил следствие по делу журналиста Гершковича
Американский журналист Эван Гершкович, обвиняемый по делу о шпионаже. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Свердловский областной суд 18 июля завершил следствие по делу американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Прения сторон начнутся завтра, сообщили в пресс-службе суда.
"Суд закончил судебное следствие, завтра назначены прения сторон", — рассказали в суде, добавив, что завтрашнее заседание начнётся в 8:30 по Москве.
Напомним, что гражданина США Эвана Гершковича взяли с поличным в Екатеринбурге в 2023 году, когда он занимался шпионской деятельностью. Подробности по его делу неизвестны, так как оно рассматривается в закрытом формате. Ранее эту тему комментировал президент РФ Владимир Путин, заявивший, что Штаты очень активно пытаются добиться освобождения журналиста и поддерживают контакт с Москвой по этой теме. Российский лидер также отметил, что Кремль готов на компромиссы, но для этого необходимо выполнение определённых условий Вашингтоном.