В Кремле прокомментировали слова Карлсона о личной беседе с Путиным

Общение президента России Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона после интервью было недолгим. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, комментируя слова политического обозревателя.

"Общение после интервью было достаточно непродолжительным, это единственное, что я могу сказать", — отметил представитель Кремля на брифинге.

Ранее Карлсон заявил, что в украинском конфликте виновен Вашингтон, вместе с тем он назвал Россию "авторитарной страной". Песков отметил, что это личное мнение журналиста.