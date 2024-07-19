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19 июля, 10:31

В Кремле прокомментировали слова Карлсона о личной беседе с Путиным

Песков: Общение после интервью Путина и Такера Карлсона было непродолжительным

Общение президента России Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона после интервью было недолгим. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, комментируя слова политического обозревателя.

"Общение после интервью было достаточно непродолжительным, это единственное, что я могу сказать", — отметил представитель Кремля на брифинге.

Ранее Карлсон заявил, что в украинском конфликте виновен Вашингтон, вместе с тем он назвал Россию "авторитарной страной". Песков отметил, что это личное мнение журналиста.

Напомним, сегодня Карлсон заявил, что Путин в личной беседе с ним выразил обеспокоенность тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный. Также, по словам журналиста, российского лидера якобы разочаровывает то, что он с февраля 2022 года он не общался с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом.

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Интервью президента РФ Владимира Путина с Карлсоном вышло 9 февраля. Примечательно, что оно мгновенно набрало популярность в Сети. Впоследствии российский лидер объяснил, с чем это связано. По словам Путина, в мире хотят познакомиться с альтернативной точкой зрения, а интервью даёт такую возможность.

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ТАСС / Zuma

Александр Юнашев
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