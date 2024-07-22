Лучше бы проиграл Трампу: Политолог объяснил, почему Байден всё испортил, выйдя из гонки
Политолог Синельников-Оришак: Решение Байдена выйти из гонки неразумно
Джо Байден. Обложка © ТАСС / Matt Rourke
Действующий президент США Джо Байден поступил неразумно, сняв свою кандидатуру с выборов. Такое мнение озвучил политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с Ura.ru. Эксперт считает, что американскому лидеру стоило идти до конца и было бы лучше, если бы он просто проиграл Дональду Трампу.
"Такое решение неразумно. Это слом всей стратегии, который показывает политическую уязвимость демократов. Условно говоря, если бы даже выборы были бы проиграны, то ничего особо фатального для авторитета партии бы не случилось, нежели вот такое ополчение на собственного кандидата", — заявил Синельников-Оришак.
И это не единственная ошибка действующего главы США. Он сделал ещё один неправильный выбор, когда поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Эксперт уверен, что "дублёр президента" не может стать достойным лидером страны. Выбор Харрис как кандидата от Демократической партии стал большой форой для Трампа, подытожил Синельников-Оришак.
Политолог добавил, что Байден имел все шансы победить в этой президентской гонке. Не факт, что его уход повысит шансы на победу Трампа.
Накануне стало известно, что Джо Байден снимает свою кандидатуру с предвыборной гонки. Президент США думал над этим решением несколько дней и хранил его в строжайшем секрете. Своим преемником в битве с Трампом Байден назвал Камалу Харрис. Не все поддержали выбор нынешнего главы государства. В частности, Барак Обама выразил уверенность, что демократы ещё способны отыскать "выдающегося кандидата".