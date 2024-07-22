Лучше бы проиграл Трампу: Политолог объяснил, почему Байден всё испортил, выйдя из гонки

Действующий президент США Джо Байден поступил неразумно, сняв свою кандидатуру с выборов. Такое мнение озвучил политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с Ura.ru. Эксперт считает, что американскому лидеру стоило идти до конца и было бы лучше, если бы он просто проиграл Дональду Трампу.

"Такое решение неразумно. Это слом всей стратегии, который показывает политическую уязвимость демократов. Условно говоря, если бы даже выборы были бы проиграны, то ничего особо фатального для авторитета партии бы не случилось, нежели вот такое ополчение на собственного кандидата", — заявил Синельников-Оришак.

И это не единственная ошибка действующего главы США. Он сделал ещё один неправильный выбор, когда поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Эксперт уверен, что "дублёр президента" не может стать достойным лидером страны. Выбор Харрис как кандидата от Демократической партии стал большой форой для Трампа, подытожил Синельников-Оришак.