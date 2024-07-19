Поют песни: Life.ru снял обстановку в аэропорту Красноярска, где застряли иностранцы
Застрявшим в аэропорту Красноярска иностранцам предоставили бесплатное питание
SHOT снял на видео атмосферу в аэропорту Красноярска, где застряли иностранцы, летевшие из Дели в Сан-Франциско. Люди не отчаиваются и даже поют песни.
Обстановка в аэропорту Красноярска, где застряли иностранцы. Видео © SHOT
Большинство пассажиров — граждане Индии, примерно пятая часть — американцы. Как рассказал Life.ru начальник отдела корпоративных коммуникаций международного аэропорта Красноярска Дмитрий Тронин, им предоставили бесплатное питание, в том числе вегетарианское.
Напомним, Boeing 777, следовавший из Нью-Дели в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в Красноярске 18 июля. На борту находилось 252 человека, никто не пострадал. Предварительно, причиной стали проблемы с двигателем. Заберёт их другой борт, который уже вылетел из индийского Мумбаи. В общей сложности в России иностранцам придётся провести около суток. Кстати, больше всего неудобств, вероятно, сейчас испытывают американцы, которые пострадали от своих же санкций. Иностранцы пытаются оплатить покупки в аэропорту картами, однако они не работают.
Примечательно, что годом ранее тот же рейс совершил экстренную посадку в Магадане.