Спят на полу, а карты не работают: Американцы пострадали от санкций в аэропорту Красноярска

В аэропорту Красноярска застряло более 240 пассажиров экстренно севшего индийского Boeing 777, который летел вчера из Нью-Дели в Сан-Франциско. При этом больше всего неудобств, вероятно, испытывают американцы, которые пострадали от своих же санкций. Иностранцы пытаются оплатить покупки картами, однако они не работают.

Boeing 777 Air India, севший в Красноярске. Видео © X / K V Krishna Rao

Сейчас часть пассажиров спит на полу. Сотрудники аэропорта приносят им еду и воду, так как сами они ничего купить или поесть в ресторане не могут. Иностранные карты на территории России заблокированы, а налички у большинства нет. Из всех пассажиров примерно пятая часть — граждане США.