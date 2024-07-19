Спят на полу, а карты не работают: Американцы пострадали от санкций в аэропорту Красноярска
В аэропорту Красноярска застряли более 240 пассажиров экстренно севшего Boeing
Пассажиры спят на полу после экстренной посадки индийского Boeing 777 в Красноярске. Обложка © Telegram / Дела.ru
В аэропорту Красноярска застряло более 240 пассажиров экстренно севшего индийского Boeing 777, который летел вчера из Нью-Дели в Сан-Франциско. При этом больше всего неудобств, вероятно, испытывают американцы, которые пострадали от своих же санкций. Иностранцы пытаются оплатить покупки картами, однако они не работают.
Boeing 777 Air India, севший в Красноярске. Видео © X / K V Krishna Rao
Сейчас часть пассажиров спит на полу. Сотрудники аэропорта приносят им еду и воду, так как сами они ничего купить или поесть в ресторане не могут. Иностранные карты на территории России заблокированы, а налички у большинства нет. Из всех пассажиров примерно пятая часть — граждане США.
По данным местных СМИ, самолёт ориентировочно прилетит за всеми пассажирами только в пятницу, 19 июля, около 20:00 по местному времени. Борт уже вылетел из индийского Мумбаи. В общей сложности в России иностранцам придётся провести около суток.
Напомним, Boeing 777, следовавший из Нью-Дели в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в Красноярске. На борту находилось 252 человека, никто не пострадал. Предварительно, причиной стали проблемы с двигателем. Примечательно, что годом ранее тот же рейс совершил экстренную посадку в Магадане. Никто не пострадал, пассажиров разместили в аэропорту. Но они не смогли покинуть терминал из-за отсутствия российских виз.