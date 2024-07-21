В США прознали об "отчаянной" попытке Байдена остаться в президентской гонке
Bloomberg: Байден предпримет последнюю попытку спасти предвыборную кампанию
Президент США Джо Байден на выходных попытается в последний раз спасти свою президентскую кампанию и остаться в предвыборной гонке. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Президент Джо Байден в эти выходные встречается с главными политическими помощниками, планируя вернуться к предвыборной кампании и предпринять последнюю отчаянную попытку спасти свою кандидатуру на переизбрание", — говорится в сообщении.
Как сообщал Life.ru, в США становится всё больше разговоров о том, что Байдену нужно выходить из предвыборной гонки. Дискуссии об этом начались после провальных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Позже стало известно, что у главы Белого дома нашли коронавирус. Кроме того, рейтинги нынешнего хозяина Овального кабинета упали ещё ниже после покушения на его главного соперника . По данным СМИ, Байден может выйти из гонки уже в ближайшее время.
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