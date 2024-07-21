"Настроение мрачное": Американские госслужащие паникуют из-за "ребуса Байдена"
Politico: В США госслужащие переживают за исход выборов президента
В США госслужащие пребывают в мрачном настроении и переживают за исход президентских выборов. По данным Politico, они переживают насчёт своего будущего при новом главе кабмина.
"Ряд из этих служащих ошеломлён и подавлен ребусом [американского лидера Джо] Байдена. Они охвачены беспокойством по поводу отсутствия ясности в вопросе о том, кто будет руководить федеральным правительством после ноября", — пишет издание.
По словам авторов, уже в ходе первых предвыборных дебатов, которые состоялись 27 июня между бывшим президентом США Дональдом Трампом и нынешним Джо Байденом, сотрудники Минсельхоза присылали друг другу сообщения, в которых паниковали из-за нынешнего главы Белого дома и будущего его администрации.
В то же время некоторые госслужащие переживают, как сложится их дальнейшая карьера, если новым лидером станет Трамп. Они уверены: как только он придёт к власти, произойдут массовые увольнения, а многие перейдут в частный сектор.
В США становится всё больше разговоров о том, что Байдену нужно выходить из предвыборной гонки. Дискуссии об этом начались после провальных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Позже стало известно, что у главы Белого дома нашли коронавирус. Рейтинги нынешнего хозяина Овального кабинета упали ещё ниже после покушения на его главного соперника. По данным СМИ, Байден может выйти из гонки уже в ближайшее время.
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