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21 июля, 15:47

"Настроение мрачное": Американские госслужащие паникуют из-за "ребуса Байдена"

Politico: В США госслужащие переживают за исход выборов президента

В США госслужащие пребывают в мрачном настроении и переживают за исход президентских выборов. По данным Politico, они переживают насчёт своего будущего при новом главе кабмина.

"Ряд из этих служащих ошеломлён и подавлен ребусом [американского лидера Джо] Байдена. Они охвачены беспокойством по поводу отсутствия ясности в вопросе о том, кто будет руководить федеральным правительством после ноября", — пишет издание.

По словам авторов, уже в ходе первых предвыборных дебатов, которые состоялись 27 июня между бывшим президентом США Дональдом Трампом и нынешним Джо Байденом, сотрудники Минсельхоза присылали друг другу сообщения, в которых паниковали из-за нынешнего главы Белого дома и будущего его администрации.

В то же время некоторые госслужащие переживают, как сложится их дальнейшая карьера, если новым лидером станет Трамп. Они уверены: как только он придёт к власти, произойдут массовые увольнения, а многие перейдут в частный сектор.

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В США становится всё больше разговоров о том, что Байдену нужно выходить из предвыборной гонки. Дискуссии об этом начались после провальных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Позже стало известно, что у главы Белого дома нашли коронавирус. Рейтинги нынешнего хозяина Овального кабинета упали ещё ниже после покушения на его главного соперника. По данным СМИ, Байден может выйти из гонки уже в ближайшее время.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Никита Осипов
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