"Настроение мрачное": Американские госслужащие паникуют из-за "ребуса Байдена"

В США госслужащие пребывают в мрачном настроении и переживают за исход президентских выборов. По данным Politico, они переживают насчёт своего будущего при новом главе кабмина.

"Ряд из этих служащих ошеломлён и подавлен ребусом [американского лидера Джо] Байдена. Они охвачены беспокойством по поводу отсутствия ясности в вопросе о том, кто будет руководить федеральным правительством после ноября", — пишет издание.

По словам авторов, уже в ходе первых предвыборных дебатов, которые состоялись 27 июня между бывшим президентом США Дональдом Трампом и нынешним Джо Байденом, сотрудники Минсельхоза присылали друг другу сообщения, в которых паниковали из-за нынешнего главы Белого дома и будущего его администрации.