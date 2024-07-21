В Конгрессе США призвали к голосованию о доверии Байдену
Конгрессмен Филлипс: Демократы должны провести голосование о доверии Байдену
Конгрессменам-демократам необходимо высказать своё мнение по поводу доверия американскому лидеру Джо Байдену как кандидату на выборах президента США. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса Дин Филлипс.
"Демократы в Палате представителей и Сенате, напрямую избранные избирателями страны, должны немедленно провести голосование о доверии и поделиться результатами напрямую с Байденом", — отметил он в статье для The Wall Street Journal (WSJ).
Необходимость такого голосования, по словам Филлипса, объясняется тем, что Байден, скорее всего, игнорирует "зловещие итоги опросов" среди граждан, падающие показатели одобрения, а также мрачные настроения в США. Конгрессмен подчеркнул: если большинство демократов укажут на недоверие главе Белого дома, то он обязан выйти из гонки.
Тем временем в США становится всё больше разговоров о том, что Байдену нужно выходить из предвыборной гонки. Дискуссии об этом начались после провальных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Позже стало известно, что у главы Белого дома нашли коронавирус. Рейтинги нынешнего хозяина Овального кабинета упали ещё ниже после покушения на его главного соперника. По данным СМИ, Байден может выйти из гонки уже в скором времени.
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