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21 июля, 17:27

В Конгрессе США призвали к голосованию о доверии Байдену

Конгрессмен Филлипс: Демократы должны провести голосование о доверии Байдену

Конгрессменам-демократам необходимо высказать своё мнение по поводу доверия американскому лидеру Джо Байдену как кандидату на выборах президента США. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса Дин Филлипс.

"Демократы в Палате представителей и Сенате, напрямую избранные избирателями страны, должны немедленно провести голосование о доверии и поделиться результатами напрямую с Байденом", — отметил он в статье для The Wall Street Journal (WSJ).

Необходимость такого голосования, по словам Филлипса, объясняется тем, что Байден, скорее всего, игнорирует "зловещие итоги опросов" среди граждан, падающие показатели одобрения, а также мрачные настроения в США. Конгрессмен подчеркнул: если большинство демократов укажут на недоверие главе Белого дома, то он обязан выйти из гонки.

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Тем временем в США становится всё больше разговоров о том, что Байдену нужно выходить из предвыборной гонки. Дискуссии об этом начались после провальных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Позже стало известно, что у главы Белого дома нашли коронавирус. Рейтинги нынешнего хозяина Овального кабинета упали ещё ниже после покушения на его главного соперника. По данным СМИ, Байден может выйти из гонки уже в скором времени.

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Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Никита Осипов
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