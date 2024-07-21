В Конгрессе США призвали к голосованию о доверии Байдену

Конгрессменам-демократам необходимо высказать своё мнение по поводу доверия американскому лидеру Джо Байдену как кандидату на выборах президента США. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса Дин Филлипс.

"Демократы в Палате представителей и Сенате, напрямую избранные избирателями страны, должны немедленно провести голосование о доверии и поделиться результатами напрямую с Байденом", — отметил он в статье для The Wall Street Journal (WSJ).