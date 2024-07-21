Бывший врач Белого дома раскрыл новые подробности о ранении Трампа

При покушении бывший президент США Дональд Трамп отделался раной на ухе шириной два сантиметра. Об этом сообщил его врач Ронни Джексон.

"Трамп отделался раной шириной два сантиметра, которая простиралась вниз по хрящевой поверхности уха", — передаёт письмо Джексона газета The Washington Post.

Джексон отметил, что необходимости в наложении швов не возникло, однако у экс-президента иногда случаются "кровотечения, требующие повязки", что связано с обилием сосудов в данной области. Врач добавил, что рана Трампа начала заживать, но ему придётся пройти дополнительные медицинские обследования, включая проверку слуха.