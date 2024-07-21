Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 18:20

Бывший врач Белого дома раскрыл новые подробности о ранении Трампа

Бывший врач Белого дома: Рана Трампа была шириной 2 сантиметра

При покушении бывший президент США Дональд Трамп отделался раной на ухе шириной два сантиметра. Об этом сообщил его врач Ронни Джексон.

"Трамп отделался раной шириной два сантиметра, которая простиралась вниз по хрящевой поверхности уха", — передаёт письмо Джексона газета The Washington Post.

Джексон отметил, что необходимости в наложении швов не возникло, однако у экс-президента иногда случаются "кровотечения, требующие повязки", что связано с обилием сосудов в данной области. Врач добавил, что рана Трампа начала заживать, но ему придётся пройти дополнительные медицинские обследования, включая проверку слуха.

Секретная служба США признала, что игнорировала запросы на усиление охраны Трампа
Секретная служба США признала, что игнорировала запросы на усиление охраны Трампа

Напомним, 13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали на месте. Политик получил незначительное ранение уха. Сообщалось, что покушавшийся на Трампа планировал устроить массовую бойню.

Обложка ©

ТАСС / AP / Evan Vucci

Александра Мышляева
  • Новости
  • Покушение на Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров