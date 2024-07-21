Бывший врач Белого дома раскрыл новые подробности о ранении Трампа
Бывший врач Белого дома: Рана Трампа была шириной 2 сантиметра
При покушении бывший президент США Дональд Трамп отделался раной на ухе шириной два сантиметра. Об этом сообщил его врач Ронни Джексон.
"Трамп отделался раной шириной два сантиметра, которая простиралась вниз по хрящевой поверхности уха", — передаёт письмо Джексона газета The Washington Post.
Джексон отметил, что необходимости в наложении швов не возникло, однако у экс-президента иногда случаются "кровотечения, требующие повязки", что связано с обилием сосудов в данной области. Врач добавил, что рана Трампа начала заживать, но ему придётся пройти дополнительные медицинские обследования, включая проверку слуха.
Напомним, 13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали на месте. Политик получил незначительное ранение уха. Сообщалось, что покушавшийся на Трампа планировал устроить массовую бойню.
ТАСС / AP / Evan Vucci