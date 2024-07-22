В Совфеде назвали два удара, которые лишили Байдена шансов в предвыборной гонке Сенатор Джабаров: Для России не важно, кто будет президентом США 22 июля, 10:45 Джо Байден. Обложка © ТАСС / АР

Отказ действующего лидера США Джо Байдена от участия в борьбе за кресло президента не стал неожиданностью, проблемы с его переизбранием возникли давно. Об этом RT рассказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это не было неожиданностью ни для кого. Первый тяжёлый удар Байден получил во время дебатов телевизионных с Трампом, которые он провалил. И конечно, потом покушение на Трампа окончательно снизило шансы Байдена на переизбрание, потому что сплотились все вокруг Трампа", — объяснил он.

Джабаров уверен, что у Трампа есть неплохие шансы стать президентом США, однако для Москвы не имеет значения, кто конкретно возглавит Белый дом, так как выстраивать диалог нужно будет с любым из политиков. Собеседник RT подчеркнул, что у россиян свои приоритеты, а о президентской гонке в США пусть переживают сами американцы.

При этом сенатор допустил, что сменившая Байдена в избирательной кампании Камала Харрис может "не потянуть эту ношу". По его мнению, действующий американский лидер мог бы уйти в отставку, чтобы дать своей преемнице освоиться и собрать административный ресурс для победы на выборах.

Авторы Татьяна Миссуми