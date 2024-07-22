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22 июля, 15:32

Разгон и крутое пике: МАК воссоздал хронологию крушения Superjet 100 в Подмосковье

МАК: Упавший в Подмосковье Superjet 100 превысил заданную скорость и ушёл в пике

Кадры с места крушения Superjet в Подмосковье. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Кадры с места крушения Superjet в Подмосковье. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Потерпевший крушение в Московской области Superjet 100 превысил заданную скорость, что привело к уходу в пике. После этого лётчики отключили автопилот и попытались выровнять самолёт, но эти действия не помогли избежать падения. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"На шестой минуте полёта на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация OVERSPEED) самолёт перешёл на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование. Полным отклонением экипажа БРУ по тангажу на себя снижение остановить не удалось", — сказано в публикации МАК.

Согласно данным комиссии, регистрация параметров полёта прекратилась в 14:59:15. Последние поступившие значения: приборная скорость – 365 узлов, вертикальная скорость снижения – 17000 футов/мин, угол тангажа – 25 градусов на пикирование, угол крена – 25 градусов вправо. Силовые установки работали до окончания регистрации параметров, заключили в МАК. Там добавили, что расследование продолжается.

Стала известна ещё одна деталь в деле о крушении Superjet 100 в Подмосковье
Стала известна ещё одна деталь в деле о крушении Superjet 100 в Подмосковье

Напомним, что Sukhoi Superjet 100 разбился возле деревни Апраксино в Московской области 12 июля. На борту находились трое членов экипажа, никто из них не выжил. Высказывались разные предположения о причинах трагедии, в том числе допущенные при сборке ошибки или попадание птиц в двигатели. 15 июля эксперты приступили к расшифровке данных с бортовых самописцев.

Юрий Лысенко
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