Разгон и крутое пике: МАК воссоздал хронологию крушения Superjet 100 в Подмосковье

Потерпевший крушение в Московской области Superjet 100 превысил заданную скорость, что привело к уходу в пике. После этого лётчики отключили автопилот и попытались выровнять самолёт, но эти действия не помогли избежать падения. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"На шестой минуте полёта на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация OVERSPEED) самолёт перешёл на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование. Полным отклонением экипажа БРУ по тангажу на себя снижение остановить не удалось", — сказано в публикации МАК.