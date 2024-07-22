В США допустили выдвижение жены Обамы кандидатом в президенты вместо Харрис

"Как человек, который год назад предсказал, что Байден не будет кандидатом, я предсказываю, что Камала Харрис также не будет кандидатом. Я бы не стал исключать, что в конце концов выдвинут Мишель Обаму", — высказал своё мнение политик в интервью телекомпании Fox News.