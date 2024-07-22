В США допустили выдвижение жены Обамы кандидатом в президенты вместо Харрис
Рамасвами: Демпартия может выдвинуть кандидатом в президенты США Мишель Обаму
Мишель Обама. Обложка © Shutterstock
Демократическая партия США может выдвинуть своим кандидатом в президенты США вместо Джо Байдена бывшую первую леди Мишель Обаму. О сопернице Камалы Харрис рассказал выбывший из гонки американский бизнесмен Вивек Рамасвами.
"Как человек, который год назад предсказал, что Байден не будет кандидатом, я предсказываю, что Камала Харрис также не будет кандидатом. Я бы не стал исключать, что в конце концов выдвинут Мишель Обаму", — высказал своё мнение политик в интервью телекомпании Fox News.
Сам же он уверен в победе кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, поэтому не видит большой разницы в выборе демократов.
Вчера стало известно, что Джо Байден покидает предвыборную гонку. Позже стало известно, что американский лидер думал над этим решением несколько дней и хранил его в строжайшем секрете. Своим преемником в битве с Трампом Байден назвал Камалу Харрис. Однако такой выбор поддержали не все. По мнению экс-лидера США Барака Обамы, демократы могут найти более "выдающегося кандидата".