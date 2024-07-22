Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 17:17

В США допустили выдвижение жены Обамы кандидатом в президенты вместо Харрис

Рамасвами: Демпартия может выдвинуть кандидатом в президенты США Мишель Обаму

Мишель Обама. Обложка © Shutterstock

Мишель Обама. Обложка © Shutterstock

Демократическая партия США может выдвинуть своим кандидатом в президенты США вместо Джо Байдена бывшую первую леди Мишель Обаму. О сопернице Камалы Харрис рассказал выбывший из гонки американский бизнесмен Вивек Рамасвами.

"Как человек, который год назад предсказал, что Байден не будет кандидатом, я предсказываю, что Камала Харрис также не будет кандидатом. Я бы не стал исключать, что в конце концов выдвинут Мишель Обаму", — высказал своё мнение политик в интервью телекомпании Fox News.

Сам же он уверен в победе кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, поэтому не видит большой разницы в выборе демократов.

Обама не стал поддерживать Харрис напрямую после решения Байдена
Обама не стал поддерживать Харрис напрямую после решения Байдена

Вчера стало известно, что Джо Байден покидает предвыборную гонку. Позже стало известно, что американский лидер думал над этим решением несколько дней и хранил его в строжайшем секрете. Своим преемником в битве с Трампом Байден назвал Камалу Харрис. Однако такой выбор поддержали не все. По мнению экс-лидера США Барака Обамы, демократы могут найти более "выдающегося кандидата".

Андрей Бражников
  • Новости
  • Выборы в США
  • Мишель Обама
  • Камала Харрис
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров