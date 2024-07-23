Назван дедлайн по замене Байдена на нового кандидата
Демпартия выдвинет возможного кандидата в президенты США 7 августа
Американская Демократическая партия собирается провести замену кандидата на президентских выборах, используя электронное голосование. Процесс будет завершён до 7 августа, указано в письме председателя Демократического национального комитета Джейми Харрисона и сопредседателя комитета по правилам Миньона Мура.
По данным сообщения, партия собирается адаптировать часть конвенции по выдвижению кандидатов на пост президента и вице-президента для онлайн-формата, чтобы их сертификация произошла до завершения срока подачи заявок на голосование. Процесс хотят завершить к 7 августа — за две недели до начала съезда Демпартии, который пройдёт в Чикаго с 19 по 22 августа.
К участию в отборе будет допущен кандидат, который заручится поддержкой минимум 300 делегатов, но не более 50 от одного штата. Всем претендующим предоставят список делегатов, чтобы они смогли набрать минимальный порог. Вероятные кандидаты, прошедшие отбор, который планируется завершить 1 августа, в течение семи дней должны изложить свою позицию делегатам и общественности, прежде чем начнётся хотя бы один тур голосования. Окончательный кандидат будет выбран 7 августа.
Недавно стало известно, что Джо Байден покидает предвыборную гонку. Американский лидер думал над этим решением несколько дней и хранил его в строжайшем секрете. Своим преемником в битве с Трампом Байден назвал Камалу Харрис. Однако такой выбор поддержали не все. По мнению экс-лидера США Барака Обамы, демократы могут найти более "выдающегося кандидата".
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