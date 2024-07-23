Назван дедлайн по замене Байдена на нового кандидата

Американская Демократическая партия собирается провести замену кандидата на президентских выборах, используя электронное голосование. Процесс будет завершён до 7 августа, указано в письме председателя Демократического национального комитета Джейми Харрисона и сопредседателя комитета по правилам Миньона Мура.

По данным сообщения, партия собирается адаптировать часть конвенции по выдвижению кандидатов на пост президента и вице-президента для онлайн-формата, чтобы их сертификация произошла до завершения срока подачи заявок на голосование. Процесс хотят завершить к 7 августа — за две недели до начала съезда Демпартии, который пройдёт в Чикаго с 19 по 22 августа.