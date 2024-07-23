Стало известно, что думают россияне о выборах в США и на чью победу ставят

22% россиян ответили, что следят за предвыборной кампанией время от времени, в то время как ещё 22% заявили, что им это неинтересно. 17% активно следят за происходящим. А 8% ставили на победу нынешнего лидера Джо Байдена, несмотря на то что он уже вышел из предвыборной гонки.