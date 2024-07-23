Стало известно, что думают россияне о выборах в США и на чью победу ставят
Опрос показал, что 31% россиян ставит на победу Трампа на выборах в США
Россияне продолжают с интересом наблюдать за предвыборной гонкой в США. По данным опроса, проведённого РИА "ФедералПресс" среди читателей, 31% респондентов выразил надежду на победу Дональда Трампа.
22% россиян ответили, что следят за предвыборной кампанией время от времени, в то время как ещё 22% заявили, что им это неинтересно. 17% активно следят за происходящим. А 8% ставили на победу нынешнего лидера Джо Байдена, несмотря на то что он уже вышел из предвыборной гонки.
Напомним, ранее Джо Байден сдал положительный тест на ковид, а после, уже находясь в изоляции в своей резиденции, он отказался от участия в выборах и пообещал поддержать Камалу Харрис в президентской гонке. Вице-президент уже смогла набрать необходимое количество голосов для формального утверждения в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. Тем временем в американских СМИ и соцсетях муссируются слухи о том, что Байден уже мёртв.
Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz