В Сети распространился фейк о смерти президента США Джимми Картера
39-й президент США Джимми Картер. Обложка © ТАСС / John Amis
В СМИ начал распространяться фейк о смерти экс-президента Штатов Джимми Картера. В сентябре политику исполнится 100 лет, и он, скорее всего, находится в госпитале на лечении.
Вероятно, фейк пошёл от публикации активистки Лоры Лумер в социальной сети X и начал стремительно распространяться по Интернету, подхваченный разными изданиями. При этом подтверждения смерти Картера из официальных источников не поступало, а многие публикации об этом в прессе уже удалены.
Политик руководил Соединёнными Штатами с 1977-го по 1981 годы. На настоящий момент он прожил дольше всех прочих американских лидеров.
Отметим, что новость стала достаточно неожиданной, так как в последние дни в медиаполе обсуждается "смерть" другого главы Штатов — действующего президента Джо Байдена. Напомним, что недавно он сдал тест на коронавирус, оказавшийся положительным, снялся с грядущих выборов, поддержав вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демократов, и перестал появляться на публике. В Белом доме сказали, что у Байдена лёгкие симптомы, тем не менее в американских медиа поползли слухи, что Байден уже умер, а сегодня с правдоподобностью этой версии согласился популярный журналист Такер Карлсон.