В Сети распространился фейк о смерти президента США Джимми Картера

В СМИ начал распространяться фейк о смерти экс-президента Штатов Джимми Картера. В сентябре политику исполнится 100 лет, и он, скорее всего, находится в госпитале на лечении.

Вероятно, фейк пошёл от публикации активистки Лоры Лумер в социальной сети X и начал стремительно распространяться по Интернету, подхваченный разными изданиями. При этом подтверждения смерти Картера из официальных источников не поступало, а многие публикации об этом в прессе уже удалены.