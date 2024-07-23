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23 июля, 16:17

В Сети распространился фейк о смерти президента США Джимми Картера

39-й президент США Джимми Картер. Обложка © ТАСС / John Amis

39-й президент США Джимми Картер. Обложка © ТАСС / John Amis

В СМИ начал распространяться фейк о смерти экс-президента Штатов Джимми Картера. В сентябре политику исполнится 100 лет, и он, скорее всего, находится в госпитале на лечении.

Вероятно, фейк пошёл от публикации активистки Лоры Лумер в социальной сети X и начал стремительно распространяться по Интернету, подхваченный разными изданиями. При этом подтверждения смерти Картера из официальных источников не поступало, а многие публикации об этом в прессе уже удалены.

Политик руководил Соединёнными Штатами с 1977-го по 1981 годы. На настоящий момент он прожил дольше всех прочих американских лидеров.

Жена экс-президента США Джимми Картера Розалин скончалась в возрасте 96 лет
Жена экс-президента США Джимми Картера Розалин скончалась в возрасте 96 лет

Отметим, что новость стала достаточно неожиданной, так как в последние дни в медиаполе обсуждается "смерть" другого главы Штатов — действующего президента Джо Байдена. Напомним, что недавно он сдал тест на коронавирус, оказавшийся положительным, снялся с грядущих выборов, поддержав вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от демократов, и перестал появляться на публике. В Белом доме сказали, что у Байдена лёгкие симптомы, тем не менее в американских медиа поползли слухи, что Байден уже умер, а сегодня с правдоподобностью этой версии согласился популярный журналист Такер Карлсон.

Юрий Лысенко
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