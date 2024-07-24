В Раде заявили об иллюзии, что Запад будет бесконечно поддерживать Киев
Депутат Рады Наталуха: Идея о бесконечной поддержке Украины Западом — иллюзия
Безусловная и бесконечная поддержка Украины Западом — это не более чем иллюзия, которой не стоит поддаваться. Об этом заявил председатель Комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
"Эта иллюзия о том, что нас (Украину. — Прим. Life.ru) будут всегда безусловно и бесконечно поддерживать, мне кажется, должна была в принципе исчезнуть после последнего (начавшегося в мае) харьковского наступления россиян, которое случилось в том числе потому, что нам вовремя не предоставили ни деньги, ни вооружение", — прокомментировал он в эфире украинского национального телемарафона.
Данное заявление прозвучало во время обсуждения так называемого бронирования работников предприятий, чтобы те освобождались от обязательной мобилизации. Таким образом, по мнению депутата Рады, удастся укрепить экономическое положение Украины и принести в бюджет страны дополнительные средства для закупки всего необходимого для армии. Однако данное предложение до сих пор вызывает массу споров среди украинцев. Противники идеи бронирования считают, что, по мнению авторов, "бедные должны воевать вместо богатых".
Напомним, что мобилизация ведётся на Украине с 25 февраля 2022 года. За уклонение от призыва положено наказание до пяти лет лишения свободы. Украинцы всячески стараются избежать отправки на фронт, нередко прибегая к рискованным шагам: представляются иностранцами, пытаются вплавь по реке пересечь границу и даже переодеваются в женские вещи, чтобы обмануть военкомов. Ранее Life.ru рассказал, как непрерывная мобилизация на Украине уже довела экономическое положение страны до критической точки. Со слов парламентариев, сейчас в среднем на каждом предприятии мобилизован каждый десятый сотрудник, что существенно замедляет развитие бизнеса.
Shutterstock / FOTODOM / rospoint