В Раде заявили об иллюзии, что Запад будет бесконечно поддерживать Киев

Безусловная и бесконечная поддержка Украины Западом — это не более чем иллюзия, которой не стоит поддаваться. Об этом заявил председатель Комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

"Эта иллюзия о том, что нас (Украину. — Прим. Life.ru) будут всегда безусловно и бесконечно поддерживать, мне кажется, должна была в принципе исчезнуть после последнего (начавшегося в мае) харьковского наступления россиян, которое случилось в том числе потому, что нам вовремя не предоставили ни деньги, ни вооружение", — прокомментировал он в эфире украинского национального телемарафона.