"Это меня и сгубило": Бакальчук сделал откровенное заявление о супруге на фоне ситуации с Wildberries
Совладелец Wildberries Бакальчук признался, что излишне идеализировал супругу
Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук. Обложка © Telegram / RKadyrov_95
Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что ошибочно идеализировал супругу Татьяну. Всё произошедшее его попросту "сгубило". Однако осознание к нему пришло лишь после нашумевшей ситуации с маркетплейсом.
"Это меня и сгубило. <...> Компания была на неё записана и всё, что там у нас было, — весь бизнес, имущество... А в результате вдруг такой зигзаг судьбы", — прокомментировал он во время разговора с РБК.
Бакальчук отметил, что не жалеет о совместном решении не заключать брачный контракт. По его мнению, лучше, "чтобы у каждого было то, что есть". Супруги воспитывают семерых детей, потому предприниматель не хотел бы разрушать семью. Также он отметил, что Татьяна не проявляла инициативу начать бракоразводный процесс.
Напомним, что Владислав Бакальчук обратился к Рамзану Кадырову с просьбой, рассмотреть возможный рейдерский захват Wildberries. По словам бизнесмена, его супруга связалась с "непонятной компанией", которая намеренно "отрезала" её из семьи. Глава Чечни пообещал помочь предпринимателю и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову предотвратить захват. Тот пообещал помочь. Сама же Татьяна Бакальчук заявления о захвате отрицает, отмечая, что все юридические нюансы по вопросам бизнеса заранее были согласованы с мужем. Более того, она утверждает, что не является "пленницей".