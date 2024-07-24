"Это меня и сгубило": Бакальчук сделал откровенное заявление о супруге на фоне ситуации с Wildberries

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что ошибочно идеализировал супругу Татьяну. Всё произошедшее его попросту "сгубило". Однако осознание к нему пришло лишь после нашумевшей ситуации с маркетплейсом.

"Это меня и сгубило. <...> Компания была на неё записана и всё, что там у нас было, — весь бизнес, имущество... А в результате вдруг такой зигзаг судьбы", — прокомментировал он во время разговора с РБК.