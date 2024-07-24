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24 июля, 08:27

"Это меня и сгубило": Бакальчук сделал откровенное заявление о супруге на фоне ситуации с Wildberries

Совладелец Wildberries Бакальчук признался, что излишне идеализировал супругу

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук. Обложка © Telegram / RKadyrov_95

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук. Обложка © Telegram / RKadyrov_95

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что ошибочно идеализировал супругу Татьяну. Всё произошедшее его попросту "сгубило". Однако осознание к нему пришло лишь после нашумевшей ситуации с маркетплейсом.

"Это меня и сгубило. <...> Компания была на неё записана и всё, что там у нас было, — весь бизнес, имущество... А в результате вдруг такой зигзаг судьбы", прокомментировал он во время разговора с РБК.

Бакальчук отметил, что не жалеет о совместном решении не заключать брачный контракт. По его мнению, лучше, "чтобы у каждого было то, что есть". Супруги воспитывают семерых детей, потому предприниматель не хотел бы разрушать семью. Также он отметил, что Татьяна не проявляла инициативу начать бракоразводный процесс.

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Супругу Бакальчук при разводе не видать 50% акций Wildberries, считает юрист

Напомним, что Владислав Бакальчук обратился к Рамзану Кадырову с просьбой, рассмотреть возможный рейдерский захват Wildberries. По словам бизнесмена, его супруга связалась с "непонятной компанией", которая намеренно "отрезала" её из семьи. Глава Чечни пообещал помочь предпринимателю и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову предотвратить захват. Тот пообещал помочь. Сама же Татьяна Бакальчук заявления о захвате отрицает, отмечая, что все юридические нюансы по вопросам бизнеса заранее были согласованы с мужем. Более того, она утверждает, что не является "пленницей".

Мария Любицкая
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