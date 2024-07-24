Песков: Кремль не будет вмешиваться в ситуацию вокруг Wildberries

Кремль не может вмешиваться в семейные или тем более бизнес-отношения — так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг объединения маркетплейса Wildberries и группы Russ.

"(СМИ ранее) спрашивали о поручении президента поддержать такое решение. Но это (слияние компаний) можно только поддержать, то есть мы не являемся исполнителями, а дело за какими-то корпоративными действиями. И мы не можем вмешиваться ни в эти действия, ни в семейные отношения", — добавил представитель Кремля.