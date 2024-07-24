Песков: Кремль не будет вмешиваться в ситуацию вокруг Wildberries
Кремль не может вмешиваться в семейные или тем более бизнес-отношения — так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг объединения маркетплейса Wildberries и группы Russ.
Он заявил, что в распоряжение СМИ уже попало письмо в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой поддержать бизнес-план слияния компаний.
"(СМИ ранее) спрашивали о поручении президента поддержать такое решение. Но это (слияние компаний) можно только поддержать, то есть мы не являемся исполнителями, а дело за какими-то корпоративными действиями. И мы не можем вмешиваться ни в эти действия, ни в семейные отношения", — добавил представитель Кремля.
Накануне, 23 июля, сооснователь компании Wildberries Владислав Бакальчук пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на рейдерский захват маркетплейса. Он заявил, что его супруга Татьяна связалась с "непонятной компанией", которая увела её из семьи и держит на дистанции. Кадыров обещал помочь Бакальчуку. Однако сама Татьяна Бакальчук заявила о разводе с супругом и опровергла заявления о захвате Wildberries, заявив, что не является "пленницей". По её словам, все юридические нюансы по вопросам бизнеса заранее были согласованы с мужем, которому принадлежит 1% акций.
ТАСС / Гребенщиков Михаил